【魑魅魍魎】疫下催生以SPAC上市 - 十一少

2020年資本市場受疫情衝擊，市場更波動、前景更悲觀，許多投行IPO承銷和估值變得更保守，促使企業更傾向以「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）方式在美國上市的公司，讓企業能以更短時間上市；超級投資者如李澤楷和Peter Thiel共同成立的BTWNU、Bill Ackman的PSTH.U也是近期炙手可熱的SPAC。

所謂以SPAC方式上市，好處是可節省巨額上市費、路演、審查等繁瑣流程，既可避過監管機構上市聆訊，同時又更快把公司推上市；相反，傳統IPO過程需要更長時間，期間更容易受市場波動影響，但好處是較多媒體注目，提升公眾認知度和參與度。

SPAC新股文件上不會表明收購目標，只會略述所收購行業類別或所在地區；市場也傾向投資在知名資產管理公司和著名投資人身上。一般來說，SPAC先行上市後，通常有18至24個月時間去找尋適合併購目標，才會「貍貓換太子」。

今年至10月初，已有133間公司以SPAC方式上市，佔美國IPO數目約一半，融資額逾508億美元，相當於2019年全年136億美元的三至四倍，增幅非常明顯，數字反映疫情下資本市場的小改變。

今年不少明星級初創公司也透過SPAC方式操作，如電動卡車製造商Nikola、網上體育博彩平台Draft-King等；有指Airbnb和軟銀孫正義的「貨尾」，如WeWork和OYO，未來也可能透用SPAC搞上市。

除了一些初創公司渴求上市而搞SPAC，近日連李澤楷和Paypal創辦人Peter Thiel也聯手投身這個遊戲，成立一間名為Bridgetown的SPAC，聲稱要尋求東南亞的科技、媒體或金融服務公司為收購目標，物色一間「東南亞傳奇公司」。這種以SPAC方式上市，香港沒引入，未來香港如能設計出一個保障投資者的SPAC機制，不妨考慮引入，既能為企業提供多一個融資選擇，也可間接減少殼股和老千股亂象橫生。

十一少

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