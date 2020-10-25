螞蟻IPO｜中國社保基金積極參與 陳文輝︰「重倉了螞蟻」

螞蟻集團上市在即，全國社保基金理事會副理事長陳文輝表示，中國的社保基金是螞蟻集團投資者，第一輪已重倉螞蟻，正非常積極參與IPO，等待配售份額公佈。

陳文輝今日在第二屆外灘金融峰會上指，傳統金融業務難以滿足數碼經濟時代的需求，金融脫離實體才是真正風險，因此符合產業發展方向的創新，收益才大，當局在可控風險前提下應包容創新，並推動金融產業數碼化轉型。

同場的螞蟻集團董事長井賢棟即回應指，歡迎社保基金繼續成為螞蟻集團主要股東，「螞蟻第一家外部股東就是全國社保，很榮幸給社保帶來了高回報，歡迎繼續成為螞蟻股東。我們希望能給全國人民既產生回報，又提供服務。」

他指金融業的未來，雲和區塊鏈會成為新金融的基礎設施，今年引發的疫情更成為金融科技的催化劑，推動金融創新，並強調金融變革才剛剛開始。

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