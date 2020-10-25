趣blogblog︱平行時空下 港人月入差距（股榮）

早前台灣網紅作家在FB貼文，「月薪25萬（台幣）和月薪3萬的人，雖然收入不同，但有著相同的煩惱」，有關說法在網上掀起論戰，甚至轉移至香港發酵，討論區亦有月入10萬（港元）和2萬分別的討論。

本港統計署每季有組數據，按每月就業收入統計就業人數及比例，最新數字為今年第二季，最早則為1985年，綜合過去每十年第二季數據，大致可睇出本港收入金字塔模式。

1990年第二季，本港就業人口月入中位數為5,000元，而收入範圍人數最高的是介乎4,000至4,999元，人數約57萬（佔比21%），當年月薪一萬元或以上，佔總就業人口約12%，而月薪介乎3,000至6,999元，則佔整體近三分二（64%）。

十年後的千禧年，當年月入中位數升至一萬元，而收入範圍人數最高的是介乎10,000至11,999元，人數約45萬（佔比14%），當年月入3萬元以上，已算是總體就業人口最高薪的10%。

十年前的2010年，就業人口月入中位數十年間僅升一成，至11,000元，而收入範圍人數最高的是介乎10,000至11,999元，人數約35萬（佔比10%）。海嘯後全球放水量寬，連帶收入亦急升，2020年第二季月入中位數為17,500，收入範圍人數最多的是介乎20,000至24,999元，人數約43萬（佔比12%），收入最高首10%，月薪料接近6萬元，而月薪10萬元以上的，人數10.5萬人，佔比約3%。

疫情下很多行業大受打擊，失業率及就業不足迭創十數年新高，但千萬新盤照舊熱搶，車位月租近萬獲承租，平行時空下的畸型現象，正正是收入及資產兩極化的原委。誠如iBond速賺數百元投資，但低下階層連一萬也未必有閒錢可以取出認購。即使是強積金，市民欲將自己供的一份作緊急用途，沒用你政府一分幾毫，亦被財金高官指若因個別經濟事件而提早提取，將失去增值機會的謬論而幻滅。

所有制度政策，都是為最頂層人士服務，政府以至一眾高官「何不食肉糜」的思維，未來本港貧富差距只會越拉越遠。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！