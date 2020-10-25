居英權法案待二讀　港人憂審核成效

【財經專題】英國下議院就《2019至2021年香港法案》（下稱《香港法案》）原定10月23日進行二讀，但會上有議員反對，令法案延至明年1月15日進行二讀。這法案提出，英國政府應把BNO資格和居英權，開放給所有香港居民。

英國政府日前已公佈港人BNO「5+1」簽證細節，擁有BNO資格的港人已可三代移民，明年1月31日付250鎊（約2,538港元）即可申請五年簽證，但若進一步開放予全香港人，又是否好事？葉先生贊成通過法案，認為能給予香港人更多選擇；林小姐則覺得法案對英國構成壓力，「始終你700萬人可以去，英國點應付？畀定唔畀，都係英國嘅決定」，認為若法案不通過，也不應責怪當局。

成功以LOTR入境英國的港人Marco認為，法案對港人而言是一個非常好的逃生門，但對英國政府能否核實申請者的背景存有疑問，「你望望華為太子女孟晚舟，佢喺大陸出世，可以由香港入境處幫佢成為一個永久居民，北京政府處理呢件事都唔出奇，呢樣嘢對真正香港永久居民唔公平」。他亦擔心若過往侵犯人權的官員或警員也能獲居英權，是否違反當初提出法案的原意？

過去十年僅三法案通過

英國自由民主黨國會議員卡邁克爾2月25日在下議院提交法案，成功通過首讀，但二讀期間才可在議院討論。據英國國會官網，會議議程主要分三部份，第一部份討論《中英聯合聲明》，並檢討聲明落實後香港的自治、人權和司法獨立情況等；第二部份討論有關港人移民英國條文，要求內閣大臣向香港居民賦予BNO身份和居英權的證明文件；第三部份則列出相關規定，如該法案賦予內閣大臣的權力可通過司法審核被修改。

英國自由民主黨去年12月在選舉政綱提出讓所有港人申請BNO。卡邁克爾2月提出法案時指，自由民主黨一直致力爭取港人BNO身份和居英權，該黨早在香港移交中國時提出，如中國未能履行《中英聯合聲明》，英國應向港人賦予居英權。卡邁克爾指，港人在逆境和鎮壓中表現出堅韌不拔的精神，令他欽佩；他多次在twitter轉載有關香港社運的帖文，最近就黃之鋒9月因非法集結被捕表示遺憾，亦有響應網絡聲援12被送中港人的運動。

《香港法案》屬議員私人法案，類似香港的私人條例草案，由議員提出，主要為部份人爭取利益。英國會官網列明，只有少數議員私人法案能成為法例；這類法案通常用以引起大眾討論，一般沒爭議性法案才能變為法例。今次議員私人法案用「10 minutes rule motion」形式提出。這類法案一般不會被優先討論，往往不能在一個任期內完成，經常未被批出就「胎死腹中」。據英國會官網，自1983年起，僅16個「10 minutes rule motion」成功變為法例，過去10年只有三個成功個案。

《香港法案》在英國會需要先經過下議院完成首讀、二讀 ，委員會審議和提出報告和三讀，然後提交上議院重複上述步驟，再經上下議院一同修訂，才算完成國會授權程序，最後還需英女皇批出御准，才正式頒佈法案。