新盤動向｜「迷你」洋房沙田名日．九肚山折實均呎1.85萬加推28伙 較首張價單貴近5%

大圍新盤熱賣之際，長實（1113）旗下一手新例後最「迷你」洋房新盤沙田名日．九肚山，上周五以折實平均呎價約1.77萬元，首推54伙單位，並於昨日起收票。發展商最新加推第2張價單，涉約28伙單位，折實平均呎價約1.85萬元，較首張價單提價近4.7%。

項目最新價單涉及28個單位，全部位於第2座，戶型由兩房涵蓋至4房單位，價單定價由1,018.6萬至3,544.1萬元，呎價則為21,038至28,919元；以最高22%直減折扣計，單位折實價介乎794.5萬至2,764.4萬元，折實呎價由16,410至22,557元。

是次入場單位為2座6樓F室，屬實用484方呎兩房戶，折實價794.5萬元，呎價16,415元。發展商指，項目第2張價單加價約2至3%，料下一批加推單位售價將會有顯著加幅。

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