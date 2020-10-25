經濟寒冬｜陳茂波：緊扣內地「內循環」料第三季港GDP顯著改善

財政司司長陳茂波於網誌表示，隨著內地疫情已穩定受控、經濟在持續好轉，如果能恢復兩地的人員和商貿暢通往來，緊扣內地的「內循環」，那麼即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，經濟仍可大幅回復生氣，料本港第三季經濟或許已處於低位整固的階段。

他指出，內地今年第三季經濟增長4.9%，單計九月份以美元計價出口升9.9%、入口升13.2%，預示本港第三季的外貿表現很大機會將跟隨改善。雖然本港商品出口已連續六個季度呈負增長，惟跌幅已由五月份的7.4%收窄到八月份的2.3%，預計即將公布的九月份出口數字會呈可觀改善。

在消費方面，私人消費已連跌四個季度，跌幅由去年下半年約3%，擴大到今年第二季的14.2%。踏入九月，隨著疫情有所放緩，社交距離措施逐步放寬，不少市民增加出行及消費，私人消費表現正逐步改善。至於固定資投方面，整體市場的態度仍然維持觀望。

總體而言，按目前情況評估，他認為已連續四個季度陷入萎縮的本港經濟，目前仍未擺脫衰退的格局，惟第三季生產總值的跌幅，相比於今年頭兩季均下跌約9%的情況，應會有顯著的改善，而這亦跟去年同期基數較低有關。在內地經濟回復動力及本港的消費氣氛逐步改善下，倘若本地的疫情持續受控，經濟收縮的壓力可望略為紓緩。

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