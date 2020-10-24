【灣區風情】iPhone大賣敲碎玻璃心 - 程凱

iPhone 12等蘋果公司新智能手機推出，內地預售超過百萬部，首日開售，人龍即排滿全中國的Apple Store，炒價更曾高出原價3,000元人民幣。

眼見蘋果智能手機銷售不受政治局勢影響，小粉紅惟有網上打打嘴炮，批評買新iPhone的中國人全都是不愛國，甚至批評排隊購買的人，都是土鱉、沒有立場、沒有志氣；當然，都有明白事理的人會反問，是不是所有由外國人發明的產品，中國人都不能用？Android作業系統又用不用？其他智能手機有外國芯又如何？

鼓吹民族主義情緒，本來就是死路一條。哪有一個黨，或者一個民族，能戰勝全宇宙？追求大同世界，以價值觀牽引人心，才是現代國家吸引人才的正確方向。難道口裏說愛國，就會有錢買iPhone 12？只要歌頌祖國，就可以研發出三納米的晶片？

iPhone 12大賣，替蘋果公司代工生產的富士康，已經立即加緊增加人手出貨，工人的月薪據報已由5,500元人民幣，搶高至一萬元人民幣；而其他蘋果公司的代工商，例如和碩科技、比亞迪電子（285）亦出現「搶人潮」，工廠各條生產線都已經全面開工，成為肺炎疫情後難得一見的盛況。

若是為了愛國，手機無得用、工人無工開，這個國愛來有甚麼用？相反，人人有工開，出糧有餘錢買頂級手機玩玩，自由自在生活在這個國家的話，這個國家又有誰不愛？

習近平主席南巡，吹捧深圳是黨領導的成功，這句話其實沒有錯，中共最成功就是改革開放，當初放手不理深圳，讓香港可以帶挈深圳經濟起飛。

如果今時今日，大灣區要成功，同樣需要自由環境，吸引國際資金。可是，一句「國家安全」就封殺了香港的自由，就連香港人也要急急腳離開，何談國際資金投資？如果催谷「內循環」都可成功的話，當初深圳就沒有需要改革開放了吧。

程凱

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