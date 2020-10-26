佬訊專欄｜男兒胯下有黃金（佬訊）

古語有云：男人練到六塊腹肌，不會只為了讓一個人看。同理，如果你恰好是一位身懷巨炮的龍的傳人，與大家一起分享也是可以諒解的，sharing is caring。

對於熱衷洋腸派對的人來說，近期應該很高興。先有美國隊長Chris Evans，後有拜登兒子Hunter，兩位原來除了外型得之外，收埋的family jewel也很有看頭。如果要佬編形容的話，會是不卑不亢，中通外直，有容乃大，充滿著中國文化中自古稱許的美德。

主流意見會告訴你，once you go black, you never go back。但自從參見完小小Chris和小小Hunter以後，佬編發現那或許只是個美麗的誤會。Chris和Hunter，才是每個人內心真正的desire。肯做gym金髮白人直男、家境中上至超好、本人有自己事業和優厚收入，bonus仲要包埋大兜package。如果Chris和Hunter在香港生活，他們會是連Package Lau見到，都會自慚形穢的終極人生勝利組。

佬編可以告訴大家，能夠在短時間內見到兩根高質洋腸，是十分難得的。

還記得那是兩年前左右的事。在一個稍冷偏暖的清晨，有人dm了一張dick pic給佬訊。佬編實在又驚又喜。喜的是，竟然還有人會對著自己扯得起。驚的是，不要說洋腸，佬編當時就連臘腸也說不出口，可能比較接近打邊爐滾爛了的芝士腸。

但偏偏那位短洲賓客很想要佬編的comment。在怕傷害對方自尊心和忠於自己之間，佬編選擇了給了一個句very nice和一個拇指公。這是佬編對那位仁兄最大的溫柔。

自從那次以後，佬編對收到dick pic的人都很同情。因為dick pic這回事，就正如誠哥所說，有能力的人唔出聲、無能力的人爭住做。對於絕大部份的男士來說，其實不只膝下有黃金，胯下也應該同等看待。地不要亂跪，J也應該要收好。

佬訊

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