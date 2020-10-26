何車500｜光國變光環 終須一炒（何車）

光大國際（257）上月改名光大環境，打正環保旗號，終須一炒。光環與海螺創業（586）可作比較；北控水務（391）與粵海投資（270），業務皆涉「水」，亦可一併貨比貨。貨比四家，光環最炒得過，尤其上周股價逆市大跌7%，更是難得入市良機。

光環今年上半年盈利30.3億元，按年增15%。年度化計（60.6億元），較去年全年（52億元）高出17%。

1）預測PE：彭博綜合預測，光環PE僅4.2倍，遠低於8年平均的18倍。北水6.2倍，海螺創業7.6倍，粵投15倍。

2）預測PB：彭博綜合預測，光環PB僅0.63倍，遠低於8年平均的2.3倍。北水0.88倍，海螺創業1.51倍，粵投1.82倍。

3）預測股息率：彭博綜合預測，光環股息率6.9厘，遠高於8年平均的2.2厘。北水5.8厘，粵投5.1厘，海螺創業2.2厘。

4）今年股價表現：光環股價大跌33%，最落後。粵投跌27%，北水跌21%，海螺創業升7%。

5）市值：光環市值259億元，最小。北水297億元，海螺創業658億元，粵投777億元。

＊光環現價4.21元，只及5年前高價的四分之一，而預測EPS則較5年前高出123%。目標價6.2元，潛在升幅47%。華泰睇8.3元，建行睇6.6元。五中全會今周召開，憧憬有議題為環保股帶來剌激。

同場加映：國藥（1099）上周五季績後彈升5%。首三季按年多賺8%，表面不過爾爾，實情是：第一季按年少賺29%，第二季按年多賺14%，第三季按年多賺高達27%，趨勢妙極。預測全年多賺12%，PE僅6.8倍，PB 0.9倍。現價17.82元，目標價25.5元，潛在升幅43%。大摩睇26.9元，匯證睇26元。

國藥一周升11%，上周一薦買的上海醫藥（2607），一周升幅則只有1% ，更加不宜錯過。

上藥第一季按年少賺8%，第二季按年多賺達21%，趨勢亦是妙極。第三季業績本周四見光，可成國藥翻版。計入特殊盈利，今年盈利預測激增43%，PE只有5.2倍，PB 0.66倍，不計特殊項目，預测PE亦只是6.4倍，橫計直計都是便宜到極。現價12.36元，目標價18元，潛在升幅46%。匯控睇20.3元，麥格理䏲19.27元。

何車

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