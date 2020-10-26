新盤開售｜Eight Kwai Fong Happy Valley頭籌客2,600萬購兩伙

新盤爆搶客混戰。由遠中集團持有的跑馬地單幢盤Eight Kwai Fong Happy Valley，今展開首輪賣樓，推出35伙。獨家代理中原地產稱，項目開售首一小時，逾四成單位被揀選，其中一組客戶斥資近2,600萬元購入兩伙一房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港島區新盤供應匱乏，而且中小型單位需求大，Eight Kwai Fong Happy Valley入場銀碼細，受到市場歡迎。今日客戶出席揀樓反應熱烈，出席率達七成，投資者比例佔六成，其餘四成為用家。由於項目入場銀碼細，當中不乏年輕用家。以地區分佈計，九龍區客戶佔一半，港島客佔四成，新界客則佔一成。大圍站柏傲莊今日同步銷售，與Eight Kwai Fong Happy Valley約有一成客源重疊，均屬投資客，兩盤雖有少計競爭，但相信影響有限，港島區供應向來不多，本月港島區一手成交少於50宗，相信Eight Kwai Fong Happy Valley銷情熱烈。

中原頭籌買家為九龍客，斥資約2,600萬元購入兩伙一房單位作長線收租。

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