美國大選｜專訪練乙錚︰倘拜登上場難阻反華潮流 中國勢陷中衰累香港

美國總統大選走進最後直路，港人最關心特朗普能否連任，生怕他一旦落選會改變美國對待中共的政策。身在日本山梨大學任教經濟學的時事評論員練乙錚，接受本報訪問時稱，這次總統大選無論誰勝誰負，短期和中期內，對中美局勢的影響不大。反而大家應聚焦美國左派力量的急促冒起，是否會進一步影響政壇，因為「左膠」亂世，隨時可拖垮美國以至全球經濟，這絕對會削弱自由世界對抗極權政府的力量。

「特朗普落實的政策，若拜登上台想推翻都不容易，始終國內對中國的民情，已較一兩年前變化很大。拜登目前偏向中國的言論，我估計出於政黨政治的原因，凡是敵人贊成的我們就反對，凡是敵人反對的我們就贊成，已經去到這地步。所以拜登陣營就算想對中國問題表現強硬一點，現階段都不敢做，以免政治上有輸蝕，但大選後我覺得他會轉而強硬，更接近特朗普路線。」

拜登一直在民調領先，但兒子亨特最近被爆「電郵門」事件，兩父子涉嫌收受中國能源公司利益，事件在美國持續發酵，令拜登支持度跟特朗普逐漸被拉近。練乙錚指現階段仍難料誰會勝出，因為今年美國突然爆出武漢肺炎和「Black Lives Matter」事件，選情大幅逆轉，亦令爭取連任的特朗普陷入苦戰。

「特朗普處理經濟好好，尤其在減低少數族裔失業率上，得分很高，原本連任是十拿九穩，但今年卻爆發出瘟疫和暴亂，兩者如何在選情上抵消真的很難講。」選舉結果目前難以估計，反而他覺得這次大選更值得關注左派勢力的崛起，由於拜登政治實力不足，競選依靠了黨內左派力量扶助，而民主黨已有三分一人屬左派，美國作為全球最發達的資本主義國家，左派的社會主義思潮冒起，絕對令人關注。

例如近期美國左派主流傳媒對拜登「電郵門」醜聞的無限包容，Facebook、Twitter等社交媒體更一度為拜登刪除負面新聞，左派為攻擊特朗普，甚至反過來讚揚中共防疫出色，經濟反彈勝過美國云云。

練乙錚批評《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《Huffington Post》等大媒體，不少評論員和記者「左膠到暈」，都是一些激進自由派，「甚麼傳媒中立、傳媒道德，左派全部都不理，傳統自由派其實都知現時做法偏頗，不合章法，但他們心目中覺得特朗普實在太壞，不可再按常理出牌。其實，左派利用傳媒的作用跟共產黨差不多，只是不夠極權徹底而已。」

當然美國保守派如霍士新聞，一樣會力撐特朗普，但當兩黨都各走極端，就會威脅到民主自由的基本價值。練乙錚就提到「Black Lives Matter」一事上，當學術界、演藝界、運動界有人說「其實所有人的生命都重要」時，就立即被左派攻擊不支撐黑人平權，有些甚至被炒和杯葛，再無立足之地。

「歐洲一向偏向左翼，你見經濟一直都不太好，美國就算過去經歷經濟危機，復原能力都要比歐洲強，但是如果一旦走上左派道路，美國就會衰落。在中美對抗之下，如果長期走左其實無着數。」特朗普近期提名了保守派巴雷特出任最高法院大法官，練乙錚認為可算是對今後20至30年的左派氾濫，起了一波防疫作用，就算特朗普敗選，都未至於會全盤皆輸。

中共外強中乾 反華成世界潮流

美國有關中國政策研究的圈子，自2017年，主流學說已轉為不再姑息中國，從前那些協助中國融入國際貿易、以資本主義培養中國成民主國家等的主張，已經全被捨棄。而且這些圈子的人物大多都是民主黨人，練乙錚提醒大家，反華政策不是特朗普專利，而是兩黨共識，甚至早已蔓延至全世界。

「不單止美國共和黨和民主黨，世界上大多主流國家，反華已成為一種潮流。很多國家原本都對特朗普的做法有猶豫，但經過這幾個月疫情，民意已改變，歐洲好多人對中國戰狼外交，以及近乎施捨的所謂援助非常反感，迫使民主國家的政客轉變，就連德國對中國的態度都轉得好明顯。」

練乙錚認為無論美國大選由誰勝出，中共都已注定陷入外強中乾的局面，習近平四處惹火頭，更見他的虛弱，「真的想打仗，不會台灣又惹火頭，印度又搞，南海、香港、新疆又搞，打仗不是這樣打的，他只是虛張聲勢。我估計中共黨內對習有不同聲音，所以對外他就搞一大堆緊張局勢出來，為自己爭取連任。」

習近平控制了黨和軍隊，但對於國內經濟體系卻控制不到，只能搞那些國進民退、黨委進駐，強行爭取更多經濟實力，「你估習近平真係蠢？看到蘇聯死都仍搞國營企業？其實這是他只能用到的手段，他有黨權軍權，但經濟力量不夠，如此境況又點打仗？一打，民營經濟就散啦！」

中共過去強推一孩政策，全部獨生子，連當兵都會對着父母哭哭啼啼，兵力不濟，加上尖端科技被全球封殺，練乙錚認為習近平根本仗不敢打，錢也賺不到。中國增長的黃金時期已過，未來將陷入漫長的中衰局面，「但我不認為中國會所謂支爆，自改革開放後，中國已獲得二次生命，資本主義足以讓中國捱好多年，除非打仗才會加速滅亡。」

夾在中美之間的香港，未來似乎亦無運行，練乙錚指香港因《港區國安法》而逐漸失去美國投資，而中國經濟又不會有甚麼進展，前路茫茫，「就算力谷大灣區經濟都無人同你玩，香港的資本家你以為蠢？這種環境點會放錢入去？最後得中國投資，但全世界都不會跟你玩，成效就不會像過去30幾年般耀目，如此環境下，香港經濟都不會有多好。」

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