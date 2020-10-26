大棋局｜決定世界命途的兩周（Mr.Tregunter）

決定世界命途的兩周從現在開始。中共五中全會本月26-29日，美國總統大選11月3日。五中全會焦點在人事。有冇接班人，或習近平會多做一兩屆，甚至終身制，都會在五中全會看到端倪。按過去規矩，2022年二十大如果有接班人，政治局常委應該會有變動訊號；反之，則代表沒有。只是現屬非常之時，舊規矩只能參考。

會前王岐山高調露面，網上也傳出一幀朱鎔基近照，意思是：尚好。由於內地獨特的網絡形態，在重要會議，或遇有突發事件時，內地人通常會在微博、百度之類搜尋一下關鍵字，看甚麼被屏蔽了。屏蔽不是不想你知道，而是想你知道。但多猜也無益，惟等待會議完結。

美國今年大選拍得住中國宮廷劇，看周邊國家動態更確定勝負已分。普京日前講三句話：全球走向中德時代、如美國不和俄羅斯討論全球性問題，俄羅斯會同其他國討論、俄羅斯不排除同中國軍事同盟。此三句話要一併看，不同立場的傳媒會故意只抽其中一句報道。普京這番話其實就係擺明叫美國同佢傾，並以同中國軍事結盟為威脅，只代表一定要同美國傾。

過去提及在天下二分之勢成形之際，俄羅斯將成關鍵。默克爾想勸歐洲列國作壁上觀，但德國內部反對聲音好大，其人也就快離任。芬蘭、荷蘭、愛爾蘭近日都宣佈暫停同香港的引渡協議。問題在歐洲自顧不暇，就算意向不作壁上觀，現實上亦恐怕睇多過做。俄羅斯會視歐洲動向而調整態度，有理由相信因此俄羅斯認為不能不行前一步。

日本行政改革大臣河野太郎講得更白，希望加入五眼聯盟做第六隻眼。河野好明確地講：世界分裂為民主和獨裁主義，中國過去30年軍事支出增加44倍，同印度爆發邊境流血衝突，在香港和新疆打壓人權，中國企圖片面以力量改變現狀，國際社會要團結思考如何應對。還有朝鮮金正恩近期的舉動。不能看其向中共示好的姿態，因這種儀式從來都做，要看其過去不做的姿態。

審視周邊國家動態會發現，列國的情報機關其實已有判斷，是以美國大選勝負已分。尼克遜訪華構建了48年來的國際秩序，只是這套秩序已經到期。秦失其鹿，天下共逐之。鹿，就係主導秩序的權力。特朗普連任後要安內，習近平五中全會後，外界會看到是否已蕩平群雄。兩周之後，但看鹿死誰手。

Mr. Tregunter

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