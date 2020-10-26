CanBank｜揀國泰抑或滙控？（散子）

一場疫症令企業五癆七傷，尤其是兩間傳統英資企業，滙控（005）及國泰（293），近期終於看到曙光，先有旅遊氣泡、國泰重組裁員；再有英國監管機構有意讓銀行恢復派息。

08年金融海嘯後已乏善可陳的滙控，一場疫症令其派息權力都失去了，如今終於可以回復，是否可以讓投資者期待？雖然仍有人期待滙控會追派今年未有派發的股息，不過，在經濟下行，銀行股派息能力亦不如疫症之前，參考子公司恒生派息，最新一次派息較去年同期大削逾四成，加上英國是在有條件之下讓銀行恢復派息，即使恢復派息，似乎不宜幻想太多。

反觀國泰在過去炒燶油已重創，疫情下航空業停擺，筆者不敢說目前的國泰已可以劫後重生，但它又的確是時辰未到，加上目前香港人，餓旅行餓到客機環港遊都book爆，旅遊氣泡之下可以去到新加坡，還有其他地方可以讓投資者無限想像…

兩間政治不正確的公司，在百業蕭條下，談長遠發展可說是浪費時間，純粹博復蘇的話，當飛機不再負累的國泰或可睇高一線。

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