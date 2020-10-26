魚樂無窮｜大選以外四件事（唐牛）

最近無論是做節目以至寫專欄，掛在口／筆邊的都是美國總統大選，事實上，除了這件四年一次的大事外，市場仍有很多值得關注的事件，影響力絕不下於「侵登」大戰。

最新鮮滾熱辣的，必數滙控（005）明日公佈第三季業績，從風水學角度出發，兩隻在總行坐鎮的獅子，終於出見天日，固然係好消息，但實際啲睇，股價沉寂多時，有資金借成績表炒番轉亦無可厚非，最新《泰晤士報》報道，英國正考慮允許銀行明年重啟派息計劃，料成反彈第二波動力。

除滙控外，美企亦進入第三季業績高峯期，戰友們不善忘的話，都會記得科網股Q2業績全部靚爆鏡，帶動納指破頂再破頂，究竟今次能否再次交出靚靚成績，抑或強差人意成為調整借口？一定要睇實。

今日起舉行的五中全會，亦是市場焦點所在，事關今年炒國策股如新經濟及內需等，都唔難搵食，且看今次十四五規劃，又有甚麼炒作點子。令人期待的結果，當然還有恒指季檢，下個月13日就係了，美團（3690）今次能否補中，肯定又成為熱門話題，值得留意的是，恒指公司曾暗示成份股上限不再是50隻，意味企業染藍空間大增，究竟誰是新貴，拭目以待。

唐牛

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