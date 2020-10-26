螞蟻明日招股 入場費4,040元 業界：有機會人人有份

千呼萬喚的螞蟻集團終公佈招股細節。根據上市文件，螞蟻計劃於香港發行約16.71億股，招股價80元，集資最多1,336.56億港元，一手（50股）入場費4040.3元，預計於明日招股，下周五定價，11月5日（週四）掛牌，上市編號「6688」。其中，香港公開發售為4176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，證券界相信有機會做到人人有份；其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。

由於公開發售合共4176.8萬股，以每手50股計，合共有83.5萬手。根據回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，佔比將提升至5%，即8353.6萬股；若超購15至20倍，佔比升至7.5%，即約1.25億股；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

螞蟻上海科創板發行價格為每股68.8元人民幣。

以招股價每股80港元、已擴大後發行股本303.76億股計，螞蟻集團估值升至3,100億美元。參考《彭博》統計全球20大市值股份，螞蟻估值僅次低於MasterCard（3,300億美元）。

由於螞蟻IPO集資額龐大，國際指數公司MSCI表示，正在考慮會否將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數，同時會評估是否同時將螞蟻H股及A股快速納入MSCI中國所有股指數。

根據MSCI的指數編撰方法，一旦進入「快車道」，螞蟻可在上市後10個交易日後進入相關指數，而非快道的IPO則需要等待指數季度審核後才能進入相關指數。

證券界：短期升幅受限高估值

螞蟻一手入場費僅4040.3元，有專家形容螞蟻是增長型投資組合中必不可缺的股份，但短期升幅料受限於高估值，抽中螞蟻的幸運兒宜中長線持有。另外，由於資金非常緊絀或致孖展息率高，加上抽中機會微，建議採用人海戰略現金認購。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，今次螞蟻定價是「大眾化價錢」，估計認購反應更加熱烈。觀乎螞蟻一直以來的上市安排，包括並未引入基石投資者，他認為集團或想做到「一人一手」。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興亦指，螞蟻一手50股而且入場費低，招股策略有望提高散戶中籤率，令股東基礎比較大。

目前螞蟻估值升至3,100億美元，溫傑認為，估值水平已「差唔多」，但由於上市過程跨越美國大選，股價表現難單靠定價水平預測。不過，對中長線投資者來說，螞蟻在增長型投資組合內應該佔一席位，「同啲基金經理傾，大家已經唔係傾第一日升幾多，而係一定要有（螞蟻），如果你冇，你啲客會覺得你冇面子，攞唔到貨。第二就係，一個增長型嘅組合，你連呢隻都冇係講唔通」，再者其收入及盈利增長前景相當吸引，不少大行推算2021年螞蟻的預測市盈率約40多倍，「以一隻咁高速增長嘅股份嚟講，40幾倍唔係算貴」。

正榮金融業務部副總裁郭家耀就認為，螞蟻估值不斷上調，對投資者來說固然不是好事，但市場認購需求大，認為只要加價不是太過份，招股反應仍會相當熾熱；信誠證券聯席董事張智威亦指，螞蟻估值一再上調，反映市場「不問價拎貨」，由於其市值太大，加上貨源尚算充足，估計超額認購的倍數不會太高，料認購不足100手已可穩中一手。

至於首日或短期股價表現預測，四位股評人均認為，由於螞蟻估值已高，加上短期或受美國大選影響大市氣氛，短期升幅有限。溫傑以阿里巴巴（9988）為例，「招股價176蚊，之後都曾經跌低過176蚊，但宜家說時遲那時快，已經升到另一個水平，所以中長線絕對唔擔心螞蟻」。張智威同樣認為螞蟻的股價走勢將與阿里巴巴相若，是「留前鬥後」的格局，抽中者應中長線持有。

郭家耀不期望螞蟻首日掛牌會大升，始終其市值非常大，但不論機構投資者或散戶投資者都好想擁有螞蟻，「如果抽唔到想要嘅數量，可留意上市後的升幅再考慮加注，並以長線持有為主，不過亦要留意內地對民間借貸利率監管的政策改變，對螞蟻的潛在影響。

鄧聲興認為，螞蟻市值大及集資規模大，投資者不要期望第一第二日就會有很可觀的升幅，並建議認購策略以中線為主較佳，反而以孖展認購的話計及利息，未必可觀利潤。

小額孖展容易賠了夫人又折兵

談到認購攻略，溫傑亦不建議小額孖展，「今次個問題係因為佢（螞蟻）太熱，就算孖展我估都唔係拎多好多手，另一方面，資金緊張，息率應該係會高過以前其他ipo，你畀一個相對高嘅利率，但又只係抽多少少，呢一隻咁太大隻，好難大升一倍兩倍，所以有機會得不償失，除非你真係可以透過孖展做到1000萬、500萬，比較大嘅數目，如果你孖展都係10萬至100萬，可能真係現金抽好過，唔係就賠了夫人又折兵」。

郭家耀亦預期，螞蟻的孖展息會比較高，加上抽中機會微，無謂利用大額孖展認購，同樣認為會得不償失。他建議以現金認購為主，「考慮下動員屋企所有人現金抽，人海戰略可能仲好啲」。張智威則預測螞蟻首日升幅與阿里巴巴首掛升6%相若，「孖展估計首日升幅4%可回本」，認為孖展不妨一試。

銀行陸續推出螞蟻新股認購優惠，中銀香港豁免新股認購手續費，客戶經手機及網上銀行以新股融資認購，孖展年利率0.5%，融資成數達90%，最低借款額為10萬元。

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