午市急CALL︳業績期殺到！獅王重光係咪會帶動業績？

滙控（005）公佈第三季業績前，香港總行外的一對銅獅重光，究竟對業績、獅子行的「錢途」有乜幫助？滙控周二中午將公佈業績，市場關注銀行上季撥備會否見頂、管理層對重組業務步伐、派息政策及最新營運指引，亦關注會否進一步出售業務及減省成本。

績前中國駐英國大使劉曉明表示，會為滙控提供在中國發展的機會，並轉載官媒《環球時報》英文版一篇有關滙豐主席杜嘉祺參加上海市市長國際企業家諮詢會議時，表明期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會。

由早前被官媒、小粉紅狙擊，至中國駐英國大使劉曉明「畀機會」，滙控與中方的關係似乎有破冰跡象。周五滙控股價造好，一度高見32.8元，收市報32.25元，升3.2%。

另外，英國《泰晤士報》最新引述消息透露，英國監管機構考慮容許銀行於明年恢復派息，以鼓勵放貸支持經濟，派息憧憬又係咪足以撐起股價？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》為大家分析，並會分享最新投資部署，同場加映心水股推介。

想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》喇！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳業績期殺到！獅重光係咪會帶動業績？

日期：10月27日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

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