華爾街戰線｜大選執倉攻略 黃國英：重磅科技股只留一隻 睇好三大主題

距離美國大選不足十日，市場正預期一場「Blue Wave」，即民主黨橫掃總統寶座及國會控制權。港人除了隔空關注特朗普會否再度「爆冷」還是拜登一如民調所指穩贏總統之位，股民亦關心大選前後部署，基金經理黃國英透露最新操作，棄重磅科技股FANG，僅留低Amazon，主攻二線股，睇好幫助中小企的Shopify、Wix.com、Fiverr，又認為唔怕參與泡沫派對的話，ARKK較QQQ值博，並且精選3個後大選投資主題。

Blue Wave當道︰

美股踏入十月沒有太多恐慌與不安，大選爭議結果的憂慮隨拜登民調高企而減退，黃國英認為市場現時傾向一個拜登贏的情境，「個市由九月上返嚟已經係預緊拜登會贏，雖然擔心加稅，但啲人唔係真係咁悲觀，邊個候選人對指數上影響未必太大，只係轉一轉贏家輸家，長年表現得比較好嘅科技股沽壓比較重」，目前投資組合的揀股前設為拜登當選，如果特朗普「爆冷」的話就要再執倉。

大選針對性部署︰

對於華爾街一早驚定特朗普唔肯認輸，準備定選舉日前後大幅上落，黃國英認為當大家已經準備好會有郁動，「大選唔係突發事件，正路去諗個波動性有限，大家都有定plan A同plan B」。至於旗下基金涉足港股（中國及香港）和美股（美股及外圍），在大選政治掛帥之下應該點部署，他指現時投入注碼無變，但因應選舉最大變動係將所謂嘅動力型或者增長股比例減低。

當中最大轉變是減持FANG，手上只有Amazon、轉移望向二、三線股，例如持倉唔少的Shopify（SHOP），或者Wix.com（WIX）、Fiverr（FVRR）等幫到中小企的平台，整體頭10大持股佔比降低分散風險。另一邊，加注價值型股，但黃國英認為市場上揀得上手的不多，銀行或資源都比較難揀，惟有工業製造比較好，配合通脹預期，重型機械生產商Caterpillar （CAT）是其中一個熱門之選。

睇好三大主題_新收租股︰

早大半年前已經睇好的新收租概念股，繼續是黃國英穩陣之選，例如生產電梯的OTIS、冷氣系統的Carrier （CARR）及泳池業務的（POOL），由他在《蘋果》7月舉辦【黃國英美股部署】FAN享會時推介，迄今已經分別升8%、28%及32%，表現不比科技股失色。黃國英界定他們為新一代收租股，因為它們除做銷售之外，還會做很多保養維修，實際等同收租股。

傳統品牌轉型︰

另一堆穩陣之選就是傳統品牌，當別是網上銷售渠道見到成績，黃國英認為這都是最近熱炒的概念，好像Footlocker （FL）、Crocs（CROX）、Bed Bath & Beyond（BBBY）及GAP等，都算做得比較好，而且明顯帶起潮流 ，加上疫情之後，生意都會歸邊，個別行業中的龍頭公司比較着數。

破壞性創新︰

展望未來進取投資主題，不得不提由女股神Catherine Wood投資旗艦ARKK掀起的破壞性創新理念，以年回報97%，吸金逾50億美元，令追蹤納指100（QQQ）35%回報也顯得遜色。

黃國英認為ARK有Tesla紅利（佔ARKK 10%倉位），令大家相信Catherine Wood有能力尋找下一個Tesla的能力，而當投資者見到ARK成功，「大家都費事用腦，索性抄功課，做咗個所謂嘅創新泡沫，當去到極致之後，就會有一個好大嘅調整，咁你就要問自己參唔參加呢場Party。」

黃國英現時判斷市場取態似乎向着ARK而去，明顯傾向找一下一代的顛覆者，結果熱錢不再流向超級大股，「你可以買ARK，好過買QQQ，因為QQQ最大嗰幾件個momentum已經係過咗，嚟緊美股投資方向好靠選股。」

進取之選_FVRR

這些創新型公司屬於進取之選，黃國英指自己都有撥注碼去創新公司（Fiverr ）FVRR，因為上升空間可以很大，「Fiverr似係Linkedin last mile版本」，即是當Linkedin是搵工平台，FVRR做的就是將Linkedin推多前一格，幫手搵freelance。

黃國英指當初買入時機是較Microsoft收購Linkedin時的估值（262億/91倍Ebita）遠遠高過FVRR，認為這些是可遇不可求的生意模式。隨着股價年內升逾5倍，會否很貴？他指︰「梗係怕貴啦，呢堆（中小型科技創新股）就係博嘅，你預咗會chok啲，我覺得你買細啲，都好過你大大注買蘋果。」

中港股市

至於中港股市，黃國英直言中資金融股雖然「平到嘔」，但仍然不覺得吸引，始終如一揀大股如美團、騰訊及阿里巴巴，因為相對上估值較美國大Tech股平。而對於美國的制裁，他認為「美國打晒開口牌落螞蟻、微信，而騰訊同阿里係破頂嘅，即係證明嗰個市場已經用錢話咗畀你聽其實都唔驚」。

（杜昇）

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