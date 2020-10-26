【本報訊】螞蟻集團上市在即，集團公告A股網上路演時間為明日（周二，10月27日），下午2時至5時進行；路透引述消息報道，大型中國基金管理公司對螞蟻A股的報價，介乎每股68元至69元（人民幣．下同）。

路透報道，大部份基金對螞蟻集團的出價接近每股69元；按此計算，未計螞蟻集團行使15%「綠鞋」或超額配售權，螞蟻A股上市集資額最高可達1,153億元，估值最高達2.1萬億元。

另外有消息指出，螞蟻集團的上市牽頭行分析員建議是次估值範圍介乎3,330億美元至4,750億美元（折合約2.597萬億至3.705萬億港元），即新股發行價介乎每股83港元至115港元。按照本港的上市程序，牽頭行的報告相當於為IPO公司進行詢價，不過最終定價視乎在市場詢價後，綜合考慮再作決定。

螞蟻A股路演將於明日舉行，而非戰略投資者，即公眾則於10月29日（本周四）申請認購；至於港股方面，預計將於明日開始招股。

全國社保基金理事會副理事長陳文輝表示，中國的社保基金是螞蟻集團投資者，第一輪已重倉螞蟻，正非常積極參與IPO，等待配售份額公佈。

世茂服務擬定價16.6元

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲日前指出，已於上海確定螞蟻的定價，為人類有史以來最大規模融資定價，亦是五年來首次在美國紐約以外，完成如此大體量的定價；不過，馬雲未有透露螞蟻上市定價的具體金額。

另外，彭博報道，世茂集團（813）分拆的內地物業管理業務世茂服務（873）以中位數每股16.6元定價，入場費17,373.32元，集資97.64億元；股份預計10月30日掛牌。