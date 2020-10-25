全球樓行．晚上8時播出︱ 59歲移民加拿大有門路 李婉華、Peter神教直取入籍路徑

英國BNO「5+1」成為不少港人的移民救生圈，然而仍有不少港人計劃移民加拿大。《全球樓行》於較早前邀得已長居加拿大溫哥華20多年的李婉華，以及居於多倫多30年，楓之谷谷主的Peter神，介紹加拿大低門檻移民方案。

上集提及「草原三省」的省提名方案，其中沙省只需3萬港元即可全家移民加拿大，今次第二集將會提及「海洋四省」的移民方案，當中愛德華王子島（Prince Edward Island,PEI）省政府提名，年齡門檻去到59歲仍可以申請，若有意移民加拿大，不妨做足功課。

直播平台

果燃台

【全球樓行】FB PAGE

蘋果動新聞YouTube Channel

日期：10月26日（周一）

時間：20:00PM – 21:00PM

主持：Wendy

嘉賓：李婉華 全球樓行專欄作家、Peter神 楓之谷谷主

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！