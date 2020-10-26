二手成交｜深灣軒自製相連戶2,033萬沽 創歷史新高

大圍新盤「撻着」樓市，各區屋苑造價持續上升。

市場消息指，鴨脷洲深灣軒1座高層G及G室自製相連戶，兩單位實用面積合共966方呎，剛以2,033萬元沽出，呎價21,045元，兩者均創屋苑歷史新高。資料顯示，G室於2010年以476萬元購入，H室則於2005年以360萬元購入，賬面獲利1,197萬元。

荃灣廣場連天台戶逼1,000萬破紀錄

荃灣廣場剛錄得一宗特色戶成交，造價直逼1,000萬元，破盡屋苑入伙近30年紀錄。美聯物業梁仲維表示，大圍新盤柏傲莊旋風席捲「荃城」，荃灣廣場1座頂層G室，實用面積552方呎，屬連天台特色戶單位，三房間隔，剛以999.9萬元沽出，樓價創屋苑歷史新高，呎價18,114元。單位9月中以1,050萬元放盤，減價近半成即沽出。買家是區內客，見荃灣西站旁屋苑成交量急增，此單位高層享開揚景觀及罕有連天台，加上有裝修及估價又足，故入市自用。原業主2010年以368.8萬元買入單位，獲利631.1萬元離場。

祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居6座低層D室，實用面積544方呎，屬三房單位，8月底以620萬元放盤，累減56.2萬元或9%後，剛以563.8萬元售出，呎價10,364元。

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