操盤手札記｜食蟻獸湧港等開餐（割柑人）

美國大選在即，拜登「電郵門」醜聞再燒，燒到副手賀錦麗。《霍士新聞》攞到拜登弟弟詹士一封電郵，涉及拜登次子亨特同中國華信能源合作項目，賀錦麗被列為主要聯絡人之一；電郵又提到，將一間公司10%股份留畀「大人物」。亨特前拍檔曾爆料，「大人物」係拜登。根據民調網站RealClearPolitics，拜登支持率仍然領先特朗普，但已收窄至8.9個百分點；喺關鍵搖擺州份俄亥俄州，特朗普更反領先。

1960年以嚟，俄州喺大選中未嘗押錯注。市場點睇？美銀10月基金經理調查顯示，61%預計大選會出現爭議，睇嚟市場已price in有灰犀牛。灰犀牛係指機會率大嘅風險事件，有風險，資金自然會走位。近排香港金管局幾乎日日接錢，可見游資走嚟搵食。

單計上周五，金管局已3度接錢；4月下旬起計，更已79度，合共承接436.8億美元沽盤，向市場注資3,385.3億港元。外資扎行馬，唔少係邊炒股邊等食螞蟻IPO。螞蟻路演前夕，五中全會開鑼。港股周一重陽休市，觀乎恒指連升6日，10天線上移至24,555，逼近50天線24,583，估計周二復市兩線即會交滙，出現黃金交叉。

恒指上周收24,918，喺市場大致消化美國大選利淡消息，加上五中全會料有利好消息下，可望挑戰250天線25,500關。五中全會將落實「十四五」規劃，焦點不離雙循環、先進製造業等。先進製造業中，鋰電、光伏睇高一線。鋰電股中，贛鋒鋰業（1772）月中發盈喜，預料第三季盈利按年增長4.2至5.2倍。鋰係新能源車電池嘅原材料，受惠近月新能源車銷情好轉。該股現價43.65元，呈現頭肩底、三重底利好訊號。

割柑人

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