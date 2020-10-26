股滙市況．不斷更新｜港股今日假期休市 五中全會召開 內地三大指數挫逾1%

本港股市今早重陽節假期休市，內地股市方面，三大指數全線低開低走，跌幅均超過1%，其中上證綜合指數最新一跌48點（1.47%），報3229點；深成指下跌185點（1.42%），報12943點；創板指數亦下跌38點（1.52%），報2562點。

消息方面，中共第19屆五中全會於今日起召開，會期將直至本周四（29日），將會審議制定「十四五」規劃及2035年目標建議。

亞太區其他市場亦普遍向下，日經平均指數最新下跌8點，報23508點；韓國KOSPI指數亦下跌7點，報2353點。港股黑期最新下跌117點，報24800點，較現貨低水118點。

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