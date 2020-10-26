李嘉誠旗下｜赫斯基與加國同業合併　長和持股降至15.7%

長和（001）持股40.19%的赫斯基能源公司，於昨日（25日）發公告指，其與綜合加拿大石油及天然氣公司Cenovus Energy Inc.訂立明確安排協議，據協議，Cenovus與赫斯基將於一項價值達236億加元（包括債務在內）的全股份交易合併。合併公司將以Cenovus的名稱營運，總部仍然設於加拿大阿爾伯特省卡爾加里。

據協議條款，赫斯基股東將收取0.7845股Cenovus股份，另加可認購0.0651股Cenovus股份的認股權證，以換取每股赫斯基普通股。每份完整認股權證將賦予持有人於安排計劃完成後5年期間，按行使價每股6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

公司的間接全資附屬公司 Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. （「HWEI」）已與Cenovus訂立不可撤回的表決支持協議，據此，其將其40.19%赫斯基股份表決贊成計劃。另集團得悉，目前擁有約29.32%赫斯基普通股、由李嘉誠家族成員為可能受益人的信託間接全資擁有的L.F.Investments S.à r.l. ，已分開簽訂另一不可撤回之表決支持協議。

緊隨計劃完成後，及於作為計劃一部分發行予赫斯基股東的任何認股權證獲行使前，Cenovus股東將擁有合併公司約61%，赫斯基股東將擁有約39%。緊隨計劃完成後，HWEI將持有合併公司約15.7%。

計劃須待取得監管批准，以及加拿大阿爾伯特省女皇法院(Court of Queen’s Bench)批准方可作實。預期計劃將於2021年第一季完成。

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