疫情穩定｜十大屋苑周末錄22成交按周升一倍

隨着疫情放緩，樓市逐步回復生氣。中原地產十大屋苑本周末錄得22宗成交，較上周末錄11宗升一倍，創5月初以來24周新高，三天重陽節長假期共錄約25宗成交。若以三天長假計算，荔枝角美孚新邨成交最多，錄得5宗，其次是沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，同樣錄得4宗﹔零成交屋苑僅一個，為觀塘麗港城。

至於美聯物業統計的10大屋苑，本周末錄得23宗成交，按周升逾九成，創23周新高﹔三天假期則錄得27宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情穩定，發展商紛紛加快推盤步伐，市場上剛性需求高企，加上早前累積一批購買力，新盤銷情熾熱，同時帶動整體交投氣氛，部份向隅客率先流入二手市場，於長假期內一手及二手市場均相當熱鬧，若疫情持續受控，料旺市可持續至11月。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，重陽長假，樓市起動，大圍新盤柏傲莊藉長假進行次輪發售，銷情繼續火熱，雖然吸納部份客源與資金，但同時帶動買家湧入二手市場，10大屋苑全數錄得成交，可見各區均有買家出動，購買力持續釋放，因而出現「一二手同旺」的情況。布少明預期，隨著第四季新盤貨如輪轉或有近萬伙登場，樓市氣氛有機會持續暢旺，加上向隅客或將陸續回流，料二手交投仍會穩定。

各屋苑成交方面，中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末錄得2宗成交，本月累積31宗交投，周末成交單位包括南天閣低層C室，實用面積680方呎，3房連套房，以1,138萬元售出，呎價16,735元。

中原地產楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本周末錄得1宗成交，為P座高層13室，實用面積616方呎，以1,138萬元成交，呎價18,474元。原業主2007年以382萬元買入單位，賬面獲利471萬元，單位13年間升值逾1.2倍。

中原地產柯勇表示，將軍澳新都城周末錄2宗成交，包括1期3座低層F室，實用面積364方呎，以628萬元成交，呎價17,253元。

中原地產侯惠良表示，一手盤熱賣，帶動交投氣氛暢旺，沙田第一城本月暫錄約29宗成交，本周末佔4宗成交，包括44座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以535萬元易手，呎價17,599元。

中原地產伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄3宗成交，3天假期錄4宗。剛性需求高企，入市氣氛向好，惟同區新盤以及大圍新盤搶去部份二手客源，二手表現平平，普遍業主願提供約1%至3%議價空間。美湖居4座低層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價468萬元，呎價10,612元。原業主2009年10月以120萬元買入單位，持貨11年，現易手賬面獲利348萬元，升值2.9倍。

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