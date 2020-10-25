英國BNO移民細節終出爐，三個月後便可低成本移英。一班有着不同背景的「先頭部隊」港人，移英日子各有長短，他們接受本報訪問時坦言，在英生活「有辣有唔辣」，善用港人勤奮有效率工作能力，確有優勢，惟別妄想一移居即可恢復舊日香港風光。

染疫女禁入院：三粒藥分幾日食

現職財務管理的Coco，因熱愛外國Bandshow樂隊，16歲那年一鼓作氣考取獎學金，前往英國的中學讀書，順道更深入了解當地音樂文化；其後順利獲當地一間大學取錄，一直留在英國倫敦生活已第七、八個年頭。她現時使用工作簽證定居當地，約兩年後將取得永久居留權。

獨自一人來到倫敦生活，Coco指遇到最深刻的是今年3月感染武漢肺炎，與死神擦身而過，同時更體會到英國醫療系統與香港大不同，「記得3月中突然有一日瞓醒成身濕晒，發高燒燒到39℃，燒足10日；意識到可能中咗武漢肺炎，打去醫療熱線求助，點知醫護人員唔畀我去醫院，叫我留喺屋企就算」。

Coco指因當時肺炎試劑短缺，故醫院及診所只能將醫治機會，留予病情極嚴重的病人進行化驗；她在家只能靠着三粒必理痛捱過不適，「我嗰三粒仲要切開半粒、分開幾日食，出面超市人人都搶購必理痛，我病到死都冇力搶，最後好彩有朋友送藥」。她解釋，英國看醫生的確不如香港便利，往往要提早兩星期預約；但全民卻可享免費醫療，長期病患及低收入人士更不愁沒錢治病，可謂「有辣有唔辣」。

「共享產權」購房易上車

Coco又分享在英國置業的好處，指現時英國有一種半買半租的「共享產權」（Shared Ownership）購房形式；通常業主只需購買25%至75%的房價，房屋協會則擁有房產價值的剩餘部份。這樣業主只需支付部份貸款，加上約15%首期，及向房屋協會支付一定的「租金」，即可購得理想單位。

她指在Shared Ownership計劃中，英國當局還允許業主在經濟條件許可下，逐步贖回剩餘的房屋所有權，增加其所有權份額至擁有全個單位；這種上樓手法，較易令年輕人解決住屋問題。

在尋找工作上，Coco亦曾遇困難，「英國僱主要幫外籍人士申請工作簽證，首先要證明個工作職位喺英國本土超過幾多年搵唔到人，又要同移民局攞牌，每年續簽又要畀幾萬鎊律師費、申請費等，十分繁複。所以搵到僱主肯同你搞工作簽證，負擔一筆高昂嘅額外費用都要請你，係好難嘅事」。為了留在英國生活，Coco只能放棄收入較不穩定的音樂行業，改投跨國大公司進行與財務相關工作。

四口家落戶小鎮：不覺二等公民

在英國小鎮Essex生活已有三年多的陳先生，憶述當初為何會舉家移民英國，「有一天放工回家，看到正在唸幼稚園的女兒哭哭啼啼，說着不想做功課，很多字要寫，感受到香港讀書壓力好大；另一方面又想他們英文好，最重要是想仔女多本passport，多一個其他國家居留權，希望他們長大後多一個選擇」。

陳生陳太三年多前透過企業家簽證計劃移居英國，陳太表示當時需要用20萬鎊作投資，於是在香港賣了物業，清還按揭貸款後，計算過有足夠的簽證費用及在英國購買一間屋，希望趕及女兒升讀小一之前離開香港。

「我哋覺得小朋友應該要有快樂童年，加上當時可以達到移民英國門檻要求，所以最後選擇移民英國。」至於為何選擇英國較冷門的Essex，陳太稱，因有親戚已移居當地生活30多年，感覺有親友照應會安心些；雖然地點偏遠，但感覺沒有倫敦等大城市人流複複雜，且小鎮生活也較舒適。

子女快樂勝過一切

一家四口移民外地，陳太最擔心是子女醫療問題。她表示最初到埗很擔心子女患病，因在當地看醫生沒有香港般容易；加上英國人「慢活」，預約亦非即日能處理，在文化適應上要花一段時間。雖然到英國成為「新移民」，但陳太表示不覺得自己是「二等公民」，「英國本身都有好多唔同國籍嘅人，佢哋都習慣多元社會，當地人唔太care，故不存在歧視問題」。

在當地從事設計生意的陳生陳太，談到移居英國的得與失，「英國搵錢不及香港， 而且稅重，甚麼都要抽稅；如果想（搵錢）跟香港一樣，英國絕不是一個理想選擇」。陳生續稱，「這是一個取捨，惟有在不同途徑努力賺錢」。除設計工作，陳太兩年前還在社交平台開設一個名為「移民英國小鎮生活點滴」的fb專頁，以充滿歡樂的插畫分享在英國生活的小知識，吸引過萬人讚好。

談到失去的事情，陳生指移民後失去與親人相處時間，也與朋友分隔兩地，即使科技發達能透過社交平台繼續聯繫，但也因時差問題難以時常接觸；不過他認為得到的更多，可看到子女在這裏快樂地成長，已勝過一切。要放棄所有，去另一國家由零開始並不容易，陳先生認為英國推出BNO新政策，是港人移居英國一個好機會；對於正準備移英的港人，他寄語：「來到見步行步，有時千算萬算，始終到埗後遇到嘅事每個人都唔同，遇到後見招拆招，這才是香港人優勝之處」

工作假期港男：無專才極難就業

鄭先生一年多前透過工作假期（Working Holiday）簽證到英國工作，他引用「歌神」許冠傑的名曲《同舟共濟》歌詞，來表達在英國生活的感受，「實在極不願，移民外國，做遞菜斟茶……」。

相比其他受訪者，鄭先生在英國居住的時間較短，但體會頗深。由於疫情持久不散，鄭先生近月由倫敦遷往威爾斯效區避疫，雖然到英國是Working Holiday，但受到疫情影響，現階段根本不能Work，「現時整個城市Lockdown ，個個都失業，好難找到工作；惟有遙距幫番香港朋友做些research工作，等疫情完後再算」。

鄭先生表示，港人移居英國最擔心的就業問題確實存在，「就業市場比想像中激烈得多，除非有專才，否則極難找工作；倫敦雲集各國人士，文化紛陳，除非有人脈接觸或在工作因利乘便」。不過慶幸的是，鄭先生稱暫未遇過歧視問題，並指英國文化與制度盡量希望做到公平，當然樹大難免有枯枝。

「呢度冇24小時便利店」

鄭先生坦言，儘管英國人的衞生意識及做事效率不及港人，但當地人的教養及見識都較港人優勝；縱然遇上疫情，但他從無後悔踏足英國，並寄語考慮移居英國的港人，要放下身段、從頭開始，「香港其實是福地，過去數十年的成功有賴天時、地利、人和；一些成功方程式放到別國，未必適用。香港容易賺快錢，但英國很講專才與資歷。很多人說香港是國際都會，制度或許如是，但文化上其實香港人未必個個擅長融入歐美文化；既然移居別國，就要入鄉隨俗，一世住在唐人街『與世隔絕』，或令本地人覺得香港人自成一角，沒那麼容易接納」。

同是單身漢的Terry，移民到英國已有20年，三年前更充當牽頭人，開設多個WhatsApp群組，以便身處英國的港人可以方便交流資訊。

被問及初到埗的港人通常最易遇到甚麼困難，Terry表示，最常見困境是港人未必完全了解英國文化，同時經常將香港與英國拿來比較，「好似呢度唔會有24小時便利店，好多專業人士來到要再考過啲牌等，好多時啲人會用香港把尺放嚟呢度，最後會有兩成至三成人，頂唔順離開英國」。

Terry與鄭先生想法一樣，認為港人移民外國後，最重要是調整心態，放下固有思想，才易於融入當地文化；但另一邊廂，Terry亦矛盾地希望移民後，港人亦可以保留到部份香港文化，不要忘本。