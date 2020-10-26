派息有望｜傳英考慮容許銀行重新派息 沈慶洪：對滙控股息不要期望過高

在滙控（005）及渣打（2888）即將於本周公佈業績之際，突有消息傳出英國考慮容許銀行重新派息！英國《泰晤士報》引述消息透露，英國監管機構考慮容許銀行於明年開始重新派息，英倫銀行正與銀行商討，容許銀行在吸收虧損的資本緩衝強，以及繼續放貸支持實體經濟下，於明年重新派息。銀行的資本充足率不能低於協比率的下限。

英國審傎監管局（PRA）於今年3月底向4間主要銀行發信，要求銀行因應疫情暫停派息及作股份回購，以預留額外資本，並將資金投資當地企業，有關銀行於今年三月份開始暫停派息。直至今年7月份PRA表示會因應銀行第四季度表現，以評估是否放寬。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，過去一年滙控股價承接不少壓力，包括經濟下行、息差收窄、政治因素以及不派息等，若今次英國容許銀行重新派息，對滙控而言，起碼有一個利淡因素轉正，對股價有一定正面作用。他又認為，滙控「你肯揸一至兩年，贏面高」，因為今年情況已極差，明年預期不會差得過今年，在疫苗有曙光，經濟有望於明年第二季開始好轉，對於滙控而言，屆時只差一個政治因素未解決。

他又指，難以預計滙控在恢復派息之後，會否追回今年未有派出的股息，或者息率能否回復至暫停派息之前，但整體銀行早在十年前已踏入低增長期，沒有明確增長動力，因為未來兩至三年，股價亦無可能回到以前70-80元水平，故投資者對恢復派息的預期亦不宜過高，預期約2至3厘比較合理。

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