新盤動向｜屯門帝御．星濤貴首批2%加推62伙 最快周六開賣

大圍站新盤熱賣之際，其他新盤亦蓄勢待發。由恒地（012）銷售、香港小輪（050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣新盤帝御．星濤上周公佈首張價單，最新提價約2%再推62伙單位應市。恒地指，項目最快本周六開售，並有望首輪銷售前再加推單位。

恒基營業(一)部總經理林達民表示，帝御．星濤第二張價單涉約62伙，折實平均呎價約15,035元，較首批貴約2%，而項目現時暫錄約1,800個登記認購，以兩批合共185伙單位計，超額認購約8.4倍。林續指，項目最快明日公佈首輪銷售部署，料可於本周六開賣；另項目有望在首輪開售前再加推第三張價單，並相信該批單位將有一定加價空間：「而家個價仲未反映到發展商意向價，要去到折實均呎1.55萬以上先得。」

項目最新加推62伙，實用面積介乎216至996方呎，戶型則由開放式涵蓋至四房單位，價單價為370萬至1,617.2萬元，呎價15,044至18,968元；維持最高折扣9%計，單位折實價336.7萬至1,471.65萬元，折實呎價則為13,690至17,260元，整批單位折實平均呎價15,035元，總值約3.33億元。

是次入場單位為1座3樓20室，屬實用222方呎開放式戶，售價為370萬元，呎價約16,667元；而折實價336.7萬元，折實呎價約15,167元。

新地沙田多石街項目定名瓏珀山

此外，新地（016）沙田多石街新盤今天正式命名為瓏珀山，項目早前已獲批預售樓花，最快11月份發售。項目主打大單位，提供196伙，標準戶實用面積約920至約1,500方呎。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！