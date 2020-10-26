大圍新盤｜柏傲莊次輪B組開售 護士逾千萬買兩房上車

新世界（017）及港鐵（066）合作發展的大圍站柏傲莊昨日次輪開售A組大手客全數沽清181伙單位，今日安排該輪次B組買家揀樓，涉約197伙。發展商指，截至下午近一時，項目暫沽61伙；而項目2期則最快明日上載樓書，並於本周公佈首張價單。有首輪向隅客指：「無諗過第二輪可以抽到咁前（籌號）。」

柏傲莊挾雙鐵路優勢，一直受市場追捧。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目現時暫沽61伙，相信餘下單位將於日內沽清。黃續指，柏傲莊2期最快明日上載樓書，並有機會於本周內開價，短期內開售；至於1期尚餘14伙特色單位則會於2期單位開售後，再作安排。

項目次輪單位加價約14%，至折實平均呎價2.15萬元推378伙單位，並於昨日起分兩日進行銷售。今日為B組時段，每人最多購入兩個單位，當中不乏首輪向隅客。其中現居油尖旺的買家區先生表示，是次屬首次置業，斥資約700萬元購入一房戶，而他於首輪亦有入票，惟抽中較後籌號：「第一輪抽中無諗過第二輪可以抽到咁前（15號籌），都好開心；都多謝爸爸幫手比少少首期上車。」區續指，雖然項目次輪單位均呎加價至逾2萬元，但亦較九龍區新盤為低，加上屬罕見地鐵站上蓋項目，故仍選擇入市。

此外，現職護士的買家劉小姐指，心儀項目地理位置優越，故以首置名義逾1,000萬元購入高層兩房戶，並由父母協助支付首期。劉續指，於首輪抽中1萬後的籌號，而在第二輪則抽中45號籌，她直言：「覺得好驚訝，可以抽到咁前，都好開心。」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目大手客時段單位均可全數沽清，屬近年罕見，料今日B組單位亦可即日「清袋」。他估計今日約有一成客戶購兩伙，該行亦有客戶欲斥2,000萬元購兩單位。陳續指，若市場其他新盤可趕及月尾開售，相信本月一手成交可突破1,600宗，創下半年一手宗數新高；而11月相關成交亦有望達2,100宗，創今年新高。

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