摸魚手札｜和平談判的橄欖枝（渾水）

康宏股權爭奪戰的最新發展是股東郭曉群提出特別股東大會，在11月26號要求罷免現有董事局成員，重新委任他認為合適的董事，包括馬時亨和石禮謙。

馬時亨說：「兩大股東郭家、富邦蔡家......希望可以成為兩邊橋樑。」康宏是存在着兩批人馬，雖然馬生口頭說要成為兩邊的橋樑，但是實際上，他那方人是要求連根拔起對方掌握的整個董事局，看不出做橋樑的手影。

一般股權爭奪戰，掌權一方會出盡渾身解數阻止特別股東會進行，例如艾碩（8341），各方人馬互相出自己版本的通告，結果出現訊息混亂地聯交所要求停牌；又例如聖馬丁（482），將股東大會安排去山旮旯的地方。康宏沒有，暫時整個特別股東大會程序非常順暢，其中一個合理解釋，就是現在掌權一方想搵和解空間，伸出橄欖枝。由於PWC不肯簽核數報告，大家都沒有真實數字在手，我不妨大膽假設，假如現在公司還剩30億NAV再乘以29.9%股權，金額若是大概這個範圍，相信還有和平協商的空間。

尤其是公司現在長期停牌，甚至被上市委員會要求DQ上市地位，時間已無多，如果上市地位真的被DQ，現在掌權一方只會笑到最後，因為這等同零成本私有化，對小股東的傷害也是最大。

既然有DQ風險做前提，重新委任董事未必對大局有利了，以最大利益為前提，我未必同意特別股東大會換董事這個做法。現任董事局盡了努力，但核數師不配合實屬無奈。即使贏了，新班底重新掌管公司需時。過程中你爭我鬥難免，內耗費神失時，徒增加行政成本，復牌之路亦變得更加遙遙無期，到時候也是攬炒小股東而已。

艾碩也曾因為DQ限期在即，兩派人馬最後放下成見，一齊為復牌努力，避過DQ攬炒。有前車之鑒，只有互相合作才能夠找到出路，放下成見努力爭取復牌，這也是對小股東最好的結果。

渾水

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