【二手樓市】東涌2天9成交 國泰機師減價110萬沽昇薈

國泰重組架構的首個周末，不少市民到東涌屋苑「尋寶」。有區內代理表示，周末期間東涌錄得最少9宗二手買賣，成交價550萬至1,275萬元，其中一伙由機師持有的昇薈單位，減價近8%獲承接。

中原地產陳旭明表示，東涌二手成交暢旺，周末期間錄得9宗成交。近期有不少用家及投資者到東涌尋寶，睇樓量大增，個別業主願意減價，刺激成交加快。陳旭明表示，昇薈2座高層D室，實用面積1,160方呎，三房套房間隔，附連雅緻裝修，放盤價為1,385萬元，業主是外籍國泰機師，近日減價110萬元，將單位以1,275萬元沽出，平均呎價10,991元。買家為同區租客，見單位優質，並且連百萬裝修，無需重新裝修，樓價相對划算，所以快速拍板承接。原業主2015年以1,049.4萬元一手買入單位自住，現轉售賬面獲利225.6萬元，升值約21%。

另消息指，藍天海岸6座中層F室，實用面積388方呎，一房間隔，成交價550萬元，呎價14,175元。據知，賣方為台灣人，現職國泰空姐，由於已被公司停薪留職多月，故賣出自住單位回台灣居住。單位於2010年以210萬元買入，近日以560萬元放盤，放盤兩日即售出，持貨10年賬面獲利350萬元。

荃灣廣場連天台戶逼1,000萬破紀錄

大圍新盤「撻着」樓市，各區屋苑造價持續上升，帶動二手屋苑亦錄得破頂成交。荃灣廣場剛錄得一宗特色戶成交，造價直逼1,000萬元，破盡屋苑入伙近30年紀錄。

美聯物業梁仲維表示，大圍新盤柏傲莊旋風席捲「荃城」，荃灣廣場1座頂層G室，實用面積552方呎，屬連天台特色戶單位，三房間隔，剛以999.9萬元沽出，樓價創屋苑歷史新高，呎價18,114元。單位9月中以1,050萬元放盤，減價近半成即沽出。買家是區內客，見荃灣西站旁屋苑成交量急增，此單位高層享開揚景觀及罕有連天台，加上有裝修及估價又足，故入市自用。原業主2010年以368.8萬元買入單位，獲利631.1萬元離場。

祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居6座低層D室，實用面積544方呎，屬三房單位，8月底以620萬元放盤，累減56.2萬元或9%後，剛以563.8萬元售出，呎價10,364元。

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