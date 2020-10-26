TikTok拆骨｜傳抖音將在本港上市 字節跳動：有考慮上市惟未有確定

TikTok母公司字節跳動再有新消息！內地《36氪》引述消息透露，字節跳動正考慮將抖音業務獨立在本港上市，多間投行包括高盛等曾與字節跳動商討承銷事宜。字節跳動回覆指，正考慮將部份業務上市，但仍未有最終確定。

字節跳動口於今年7月份已傳出將其國內業務在本港或上海上市，當時有消息指，字節跳動中國業務估值將達到1000億美元。不過有別於上一次，今次分拆業務只是中國業務中的抖音中國。

《路透》早前引述知情人士報道，在中美角力白熱化下，字節跳動有意將除TikTok以外的業務掛牌上市，當中較傾向在港上市；但據悉字節跳動同時考慮將非中國業務，包括在歐美營運的TikTok上市。

而字節跳動考慮將中國業務分拆上市，主要由於近期受美國監管部門加強監管影響，與港交所（388）商討上市詳情，同時亦有接觸中國監管部門。字節跳動今年首季收入400億元人民幣，有指公司今年收入目標約2,000億元人民幣，若以中國業務上市，估值或逾1,000億美元（約7800億港元）。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！