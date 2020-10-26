港滙強勢｜金管局最新向市場注資31億港元 四日注資逾300億

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局最新於本港假期買入美元，沽出31億港元。本港銀行體系結餘將於10月28日增至4,178.3億港元。

事實上，隨著螞蟻招股進一步直路，金管局最近頻頻接錢，上周五單日已接錢276億元，計及長假期間兩次接錢，四日內向市場注資近330億元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局至今累計沽出3,379億港元，單計本月已接錢1,514億港元。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，螞蟻招股反應熾熱，市場隨時凍資2至3千億元，料金管局將持續出售港元以捍衛聯匯制度，直至螞蟻完成上市活動。

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦指，市場預期螞蟻招股在即，加上凍結資金大機會跨過月結，令市場流動性緊張。此外，其他新股的招股活動亦持續，進一步推升市場對港元需求。

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