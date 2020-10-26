美股三件事｜美國武肺個案創單日新高 道指期貨挫300點 德國軟件巨頭跌兩成

1.疫情反彈

歐州股市與美股期貨齊齊向下，受制美國武漢肺炎周日確診宗數創新高，達到85,000宗，與此同時國會刺激經濟方案在大選前達成的機會極微。

道指期貨最新跌逾300點或1%，報27,888點，最受影響的郵輪航空股包括︰CCL盤前跌3.8%、AAL盤前跌2.5%

2.德國軟件巨頭跌兩成

德國軟件股SAP（SAP）公佈業績後削減2020年年度銷售指引，理由是新一輪封城將會企業的需求直到2021年上半年。SAP業務有60%來自傳統非雲端（on-premise）軟件授權及服務，另外有25%來自雲端訂閱服務。

SAP股價盤前暴瀉逾兩成，最新跌至118.2美元，市值蒸發超過300億美元。

3.中式制裁

中國宣佈制裁美國三大軍火商波音（BA）、雷神（RTX）及洛歇馬丁（LMT），不過未有提到何時開始實施及詳細的制裁內容。

BA、RTX及LMT盤前跟隨大市走弱，分別跌1.9%、2%及1.1%。進一步制裁資訊相信要有待RTX及BA在周二及周三的業績會議上說明。

個股消息︰

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