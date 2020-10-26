蔣握築迹｜滙豐獅子被斬首　威力大減無助股價（蔣匡文）

「聖誕鐘，買滙豐」，這是一句在香港民間說了幾十年的話，它的意思是如果你工作一年到近聖誕時節，如果把交稅錢搞完了，還有一些剩餘的資金，便可以在此時買一些滙豐股票作為投資，因為滙豐當年是佔本港股票市場最大的股票，也是發鈔銀行，加上年年派利息，所以是一個十分保險的投資，也有不少人把退休金全買滙豐，以便退休後收息渡日。但時移世易，今年滙豐破天荒不派息，股價又跌至比供股價還低。

2019年社運期間，有人火燒滙豐總部之守門獅子，滙豐因為2020年疫情，英國維修專家未能到香港而把獅子圍封起來，因此坊間有人把獅子視作銀行，說銀行被困。

年近聖誕再不見人叫買滙豐，今次銀行在未維修好，便把獅子解封開光，似乎是想一改滙豐股價的頹勢。但其實滙豐之頹與其英國總部風水不好有莫大關係，大家可參看在下近期出版著作。本來香港總部是採用「八白飛乾二星入，財源大進」之局，但現代建設最怕是畫蛇添足，不知是誰人主意，滙豐在皇后大道中方向，又添加了兩個原本是牆上獅子的雕塑，把它獨立放在廣場上。

西洋雕塑喜歡把一些人或動物局部半身或頭像作擺設，其實這與殺人族把人頭懸掛無分別。如果這是活人，會對此人有大凶之兆。今天滙豐把兩個原本是靠牆的獅子單獨擺設，是不是猶如把史提芬及施迪斬首放在廣場上呢？所以其守護力減，甚至被人放火。今年滙豐正北是摩天輪在動太歲位，「太歲頭上動土」，所以有此應。把獅子解封可以使股價回穩，但斬首獅子可幫助股價上升之力不大。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

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