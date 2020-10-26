認購螞蟻．分析｜勿大手孖展　股價升四成晉身全球Top 10（股榮）

千呼萬喚，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團（6688）H股，最終以每股80元招股定價，早前大行喪吹，指估值超過逾四千億美元，今次開價屬「唱高開低」，以發行總股本303.76億股計，未計行使超額配股權，估值為2.43萬億港元（約3,136億美元）。

能否一人一手?

是次本港公開發售部份4,176.8萬股，佔H股IPO數目約2.5%，如超額20倍以上，公開發售部份會增至1.67億元股發售股份。假設100萬港人認購，理論上可做到一人一手（每手50股）。因此，與其博命大手孖展認購，有機會在「人人有份」情況下，中籤率非常之低，保守策略是認購500股(10手)，幾可肯定獲分一手。至於乙組大手認購，分得十手八手，隨時孖展息蝕埋。

首日升幾多?

螞蟻以3,136億美元估值中港同步上市，估值不是平，而是貴，但大行為求做生意，不斷吹噓估值可以有幾高幾高。以今年上半年賺219億元人民幣計，假設下半年維持相同水平，以上市估值，預測市盈率（PE）為48倍。

做了一個全球廿大市值股份表，環球企業市值超過一萬億美元共有五間，分別是蘋果、沙特阿美、微軟、阿馬遜及Google母企。

金融股以VISA 市值4362億美元最高，全球排第十。然後是MasterCard市值3，300億美元，全球排18位。明顯地，以螞蟻最新估值上市，廿大不入。但以此訂價策略，無疑欲「預留」水位叫大家上馬。螞蟻上市後市值超越MasterCard沒有懸念，如果要一併超越Visa，成為全球top 10企業，A+H股首日要升接近四成。以目前全球資金不睇PE、只睇概念的瘋湧程度，絕對有機會。

股榮

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