10月物業成交額料520億

【本報訊】大型新盤開售，刺激樓市買賣轉活。踏入第四季，發展商力追全年新盤失地，急速起步賣樓；數據顯示，10月份一手住宅暫錄751宗，整月成交有望急升至1,000宗，比9月份錄得801宗升25%。市場預期，10月整月可望錄6,000宗成交，成交金額有望達520億元。

發展商陸續推售新盤，本月一手暫錄751宗成交、涉約70億元，預期整月約1,000宗成交、涉額100億元，將按月升24.8%及跌17.6%。中原地產指，本月份截止21日，包括住宅、車位及工商舖的樓宇買賣合約登記暫錄4,246宗，料全月錄6,000宗，成交額暫錄376.4億元，料10月有望錄520億元。

下月登記勢逼7,000宗

9月份登記價升量跌，主要是北角皇都戲院大廈一宗價值12.89億元登記推高所致，帶動9月登記金額創近三個月新高；近期大圍新盤反應熱烈，將刺激11月份一手登記數字繼續上揚，有望推動11月整體登記逼近7,000宗水平。

二手方面，10月暫錄2,468宗成交、涉額240.8億元。預測整月登記約3,800宗、涉額360億元，宗數跟9月份3,883宗相若，金額則按月升12.3%，兼有望創2020年6月411.3億元後四個月新高。