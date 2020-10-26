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疫情舖市｜「磁帶大王」陳秉志2,100萬再沽粉嶺地舖 低市值25%

1小時前
「磁帶大王」陳秉志3日內連沽兩舖，合共套現4,450萬元

本港市況未見復蘇，工商物業價格持續低迷，再有投資者低價沽貨。「磁帶大王」陳秉志近期連沽多項物業，最新再沽粉嶺舖位，套現約2,100萬元。

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市場消息指，粉嶺聯昌街29號地舖，連閣樓合共面積約2,000方呎，成交價為2,100萬元，呎價約1.05萬元，較最初叫價2,500萬元放售，減400萬元或16%；並較市值低約25%。據悉，舖位目前由音樂中心以每月4.8萬元租用，租金回報約2.7厘。土地註冊處資料，上述舖位由忠誠保險有限公司於1978年以15萬元購入；按公司註冊處文件，登記董事為陳秉志或相關人士，持貨42年，賬面大賺2,085萬元，舖位期內升值139倍。

事實上，陳秉志或相關人士上周五才以2,350萬元，沽出同地段20至44B號舖，即陳氏3日內連沽兩舖，合共套現約4,450萬元。

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