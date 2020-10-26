晚間通告｜融創服務通過上市聆訊　融創中國派1.5億股特別股息 ● 雅居樂斥逾千萬增持雅生活

● 融創中國（1918）建議分拆的融創服務已通過港交所上市聆訊，董事會宣佈將1.5億股融創服務股份作為特別股息，以實物方式向合資格股東宣派。合資格股東於記錄日期每持有約31.07股股份，獲分派1股融創服務股份。融創服務股份將以每手1,000股為交易單位進行買賣。

● 雅居樂（3383）於上周五（23日）於市場上以平均每股約32.19元， 間接購買32萬股雅生活（3319）H股，涉資1,030萬元，公司於雅生活的股權總數已由約54%增加至約54.02%。

● 維達國際（3331）早前公佈第三季營運數據後，股價連續兩日插水，累跌18.8%。主席李朝旺上周五按平均每股21.8408元，於場內認購50萬股，涉資1,092萬元，其持有公司股份22.75%。維達上周五股價收報22元，跌3.5%。

● 中鐵建（1186）今年7月至9月新 簽合同額5,147億元人民幣，今年累計新 簽合同額 1.39萬億元人民幣，按年增加24.69%，其中境內新簽合同額按年增25.91%，境內按年增12.09%。房地產業務7至9月簽約銷售金額278.963億元人民幣，按年跌1.81%。

● 中信資源（1205）今年7月初公佈潛在出售其於中信大錳控股有限公司所持的股權權益的事項，公司最新指，已於上周五（23日）收到最終控股公司中信集團同意，潛在出售事項的原則性批准，惟目前尚未訂立任何與潛在出售事項相關的正式交易協議或其他具有法律約束力的協議。

● 招金礦業（1818）首三季營業收入按年增25%至58億元人民幣，淨利潤按年增1.81倍至8.9億元人民幣。

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