新盤混戰｜柏傲莊2期明開價 首推開放式最細264呎

近期多個新盤開售搶客。新世界（017）及港鐵（066）旗下大圍站上蓋新盤柏傲莊，上兩個周末兩輪推售767伙全數沽清，套現約84億元。同樣批出預售樓花同意書的2期項目緊接登場，日內上樓書，明日開價及開示位，料下周賣樓。

柏傲莊2期規模較1期大，涉及1,415伙，主打2房單位，佔約700伙，即全盤一半，亦為1期的3倍數量；實用面積414方呎至634方呎。首次推出開放式單位，實用面積264方呎至266方呎，涉及76伙。1房涉192伙，實用面積303方呎至345方呎。3房涉445伙，實用面積630方呎至866方呎。另有5伙特色戶，實用面積1,207方呎至1,322方呎。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊2期今日上樓書，明日開價，涉及全盤兩成即至少283伙。另外，明日下午5時起開示位，設有一房及兩房套房示位，料明日或後日起收票。

黃浩賢指，是次2期推盤較急，是由於過去兩個禮拜項目兩輪推盤均沽清，見到市場需求強勁，故會盡量加推應市。價錢方面，他指2期開價仍會貼市價，但認為項目有加價條件。至於入票方面，由於與1期屬兩個項目，所以會需要準買家重新入票，處理需時，料下周開售。

柏傲莊II展銷廳及示範單位將於明日起重新開放予公眾參觀。為提供一個舒適及健康的環境，展銷廳今明兩天上午進行全面的清潔及消毒，將於明天下午5時開始重新開放，參觀人士需先於官方網站申請預約參觀。

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