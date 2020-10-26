【摸魚手札】康宏和談之橄欖枝 - 渾水

康宏（1019）股權爭奪戰的最新發展是股東郭曉群提出特別股東大會，在11月26號要求罷免現有董事局成員，重新委任他認為合適的董事，包括馬時亨和石禮謙。

馬時亨說：「兩大股東郭家、富邦蔡家......希望可以成為兩邊橋樑。」康宏是存在着兩批人馬，雖然馬生口頭說要成為兩邊的橋樑，但是實際上，他那方人是要求連根拔起對方掌握的整個董事局，看不出做橋樑的手影。

一般股權爭奪戰，掌權一方會出盡渾身解數阻止特別股東會進行，但康宏沒有，暫時整個特別股東大會程序非常順暢，其中一個合理解釋，就是現在掌權一方想搵和解空間，伸出橄欖枝。由於PWC不肯簽核數報告，大家都沒有真實數字在手，我不妨大膽假設，假如現在公司還剩30億NAV再乘以29.9%股權，金額若是大概這個範圍，相信還有和平協商的空間。

公司現在長期停牌，甚至被上市委員會要求DQ上市地位，時間已無多，如果真的被DQ，現在掌權一方只會笑到最後，因為這等同零成本私有化，對小股東的傷害也是最大。既然有DQ風險做前提，重新委任董事未必對大局有利了，以最大利益為前提，我未必同意特別股東大會換董事這個做法。過程中你爭我鬥難免，內耗費神失時，復牌之路亦變得更加遙遙無期，到時候也是攬炒小股東而已。放下成見，一齊為復牌努力，避過DQ攬炒，是對小股東最好的結果。

渾水

fb.com/muddydirtywater