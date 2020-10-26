螞蟻IPO拆解｜滲透香港金融業務 涉足銀行、支付、保險

螞蟻集團仿似是一間以中國為主要市場的公司，實際上過去數年以香港作為第一站逐步走出去，幾乎涉獵本港金融全版塊，包括儲值支付、虛擬銀行、券商及保險公司等，尤以旗下「支付寶」最為人港人熟悉。

螞蟻夥拍本地薑長和（001），於2017年引入港版支付寶「AlipayHK」，打進本地零售市場，至今有逾200萬用戶，全港有逾5萬間零售商戶支援其電子錢包付款。支付寶近年亦進一步擴大其電子錢包功能及覆蓋面，於交通支付上，今年已登陸小巴及部分龍運巴士線，港鐵亦料年內推出二維碼（QR Code）入閘，並率先與支付寶合作。

除了支付功能外，AlipayHK上月向本港商戶提供開放式「小程式」，進一步建立其電商生態圈王國。所謂「小程式」屬於AlipayHK供商戶使用的內置程式，提供基礎技術框架和平台，商戶則可按需要制定小程式裡的內容和將商品上架，變成一個兼容及賦能（empower）的平台。

小程式推出後，不同商戶可將專屬的小程式連接到AlipayHK，例如首階段便利店Circle K將其儲分系統「OK齊齊印」直接加於AlipayHK之上；吉野家亦有小程式支持外賣自取服務，可於AlipayHK內預先點餐及付款。隨着更多商戶加入，變相日後用戶只需透過支付寶一個APP，便可直接於旗下合作商戶消費儲分，無需下載多個商戶應用程式及註冊賬戶。

本地服務外，港版支付寶亦已支援跨境付款，香港用戶將信用卡連結AlipayHK，可直接於內地、澳門及日本指定商戶付款，尤其是內地已有超過百萬間商戶支援服務，港人無需開設內地人民幣銀行戶口便能消費。

金融服務方面，隨著螞蟻旗下虛擬銀行螞蟻銀行（香港）上月開業，兩者未來將有更多合作。螞蟻為本港第6間開業的虛銀，雖然起步較遲，但勝在有AlipayHK 200萬用戶潛在客底。該行開業時已表明，香港支付寶用戶將可直接透過AlipayHK內的螞蟻銀行小程式遙距開戶，並會集中以阿里巴巴生態圈作為基礎擴展服務，意味未來有更多理財功能可以融合到AlipayHK內。

事實上，除了虛銀外，螞蟻集團亦持有雲鋒金融（376），在港擁有證券經紀、投資研究、資產管理等業務，並設有基金銷售平台App「有魚智投」。3年前雲鋒金融聯合其他投資者，以總代價131億港元收購萬通保險之亞洲業務，完成其保險業佈局，估計未來與支付寶平台亦有合作機會。雲鋒去年底進一步增持萬通保險股權至69.8%，繼續成為其最大股東，餘下股權由新加坡政府投資公司及多家戰略投資者持有。

簡單而言，螞蟻在香港幾乎無孔不入，包括銀行、保險、證券、支付，惟市佔率依然較低，未來任務將會大力滲透本地市場。

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