新盤混戰｜屯門帝御．星濤暫收逾2,200票 周日發售240伙

香港小輪（050）及帝國集團合作發展，由恒地（012）發售的屯門青山灣新盤帝御．星濤今日宣佈最快傍晚上載新價單，將加推一成單位涉約62伙。恒基營業(一)部總經理林達民穿著泳衣出席記者會，並指預料明日上載項目銷售安排，計劃本周日開售約240伙單位。

林達民指，項目截止下午2時30分，已經收得2,207認購登記，當中包括51張中介人入票，以兩張價單185伙計，超額認購10.9倍。有見市場反應熱烈，因此加推一成單位，預料比上一張價單有輕微加幅。

同日林達民穿著泳衣，並示範其於美麗華廣場新策劃的海岸全息投影感官世界，投影青山灣五灣一脈的環境，包括青山灣、新舊咖啡灣、黃金海岸及加多利灣海岸線，並於今日起開放予公眾參觀。

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