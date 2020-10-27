I.T發盈警 料半年虧損擴大至3億　

本地潮牌服飾I.T（999）發盈警，預期公司截至今年8月底止半年將錄得不少於3億的淨虧損，去年同期的淨虧損金額為7,100萬元。

公司指，肺炎疫情導致全球消費者的消費意欲下降，面對異常艱難的營商環境，集團提供額外折扣以刺激銷量。縱然公司於半年業績期間已迅速及果斷採取行動減省成本，然而，所省卻的經營成本不足以抵消銷售和毛利率下降。

事實上，I.T於今年7月已為截至今年5月底止首季發出盈警，料期內虧損不少於1億元，意味第二財季業績虧損程度比首季惡劣。首個財季不同地區銷售表現均欠佳，其中港澳地區同店銷售按年下跌49.1%，中國下跌11.8%，日本及美國更跌66.1%。整體毛利率按年下跌8.8個百分點至55.1%。

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