滙豐放榜｜中國官員Hashtag釋善意　分析：滙控破冰靠遷冊或分拆

自從被中國駐英大使劉曉明社交賬戶「Hashtag」後，滙控（005）股價近日重上32元水平，加上傳出明年可能恢復派息，氣氛好轉。投資界關注，內地官員隱若釋出善意，是否真的標誌雙方關係開綠燈，若然，集團或有望走出過去一年被中國連番狙擊困局。

分析估計破冰方法，一是重啟遷冊，二是分拆亞洲。滙豐亞太前高層賀迪文亦對本報說，「總部續留守英國，滙豐在亞洲唔會有前途！」

滙控今日公佈第3季業績，因資金轉向炒舊經濟，加上滙豐銅獅開廂重光，股民心理上覺得好意頭，周5滙控一度升近5%，收報32.25元，升3.2%，倫敦繼續發力上升，ADR折合收報每股32.36元。

四年前，滙控董事會經過近10個月研究，終決定維持總部在倫敦，今年4月因英國監管當局要求滙控停派股息，惹股東不滿，英媒再傳聞引發遷冊討論，但行政總裁祈耀年於8月重申，集團無意遷冊。

退休後曾多次撰文，支持滙控回歸老家的滙豐前亞太區企業傳訊部主管賀迪文對本報表示，對於有人擔心滙控一旦遷冊，可能被踢出英國富時指數成份股並引發基金沽售，他認為機構投資者應該睇下目前狀況，早前滙控跌至海嘯後供股價28元水平時，「註冊英國的身份，對滙豐完全無幫助或支持。」年底英國脫歐過渡期完結，即使最終僥倖達成一定程度協議，未來英國政府只會更受制於美國影響，「滙豐會繼續在中美之間被夾擊，所以無論從政治或商業層面看，集團總部續留守倫敦，滙豐在亞洲唔會有前途。」

10年前退休後至今，賀迪文仍是滙控小股東，1998至2010年任職期間，他先後與3位滙豐主席及5位行政總裁共事，可說是資深滙豐人。2016年他在網誌選文批評滙控業績差，是時候「浪子回頭」，並將最具價值的香港滙豐分拆上市，又指對於一間後殖民地時代銀行，出售予中資機構可能是帶點悲傷做法，但卻是「最具邏輯性的演變」

據聯交所披露，9月底平保（2318）增持滙控至8%，超越美國基金公司貝萊德成為滙控單一最大股東，上周五《彭博》資料顯示，平保持股為8.14%，貝萊德則為6.52%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，中美角力暫時淡化但未完全扭轉，平保若繼續增持滙控是一個利好關鍵，近期劉曉明Twitter賬戶「Hashtag」滙豐，亦值得留意，是否當局釋出善意讓集團在內地有更多拓展機會，若投資者「睇到呢到有綠燈味道」，對股價反應會有更大幫助。至於破冰行動，他指一是遷冊一是分拆，董事會數年前雖已否決遷冊，但現時若能重啟研究，「都係一個重要表態，我覺得係有呢個可能（重啟）。」至於將亞洲業務從歐美分拆，有助提升估值，當然歐美可能成為被躓對象，凡事有取捨，「如果從盈利着眼就唔會係太難決定」。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，分拆大中華業務或其他潛在計劃，好多空間可以考慮，惟遷冊研究需時漫長，即使重啟對刺激股價，「遠水未必可救近火」。

過去一年，滙控負面消息數之不盡：中美夾擊、停派股息、疫情影響、撥備大增、以至火燒銅獅等，股價從年初至今跌近一半，未知踏入末季能否終見曙光。

王冬勝下月69歲生日 大機會續掌滙豐亞太

滙豐亞太區華人高層，近年買少見少兼先後離職，掌滙豐銀行行政總裁一職超過10年的王冬勝，下月中踏入69歲生日，據消息透露，這位滙豐歷來最年長華人大班，無跡象退下火線，仍然非常拼勁督導銀行策略發展，應很大機會生日後繼續留任掌舵亞太區，邁向第11年任期。

分析亦指，多位曾經傳聞是亞太區行政總裁接班人選的華人高層，都等不及王冬勝退休便先行離職或跳糟，加上目前中美形勢險峻，滙豐兩面受敵，實際上亦沒有很適合的華人高管，夠班立即埋位接棒。

滙豐發言人對有關王冬勝合約查詢，表示不作評論。上星期王冬勝與滙豐香港一姐施穎茵，聯同銀行御用風水師龍景銓，一齊主持滙豐銅獅開廂重光儀式。

據了解，由於滙豐並非如母公司滙控（005）是上市公司，王冬勝任期或合約安排不涉對外公告，主要由集團主席、行政總裁與王氏本人協商，具體安排外界難以得知。

過去一年，王冬勝被中外媒體報導最多一則消息，相信是街站簽名撐國安法一幕。5月底人大通過授權制訂港版國安法，滙豐沒有第一時間表態支持，被官媒狙擊「終將失去所有客戶」。

6月初滙豐中國微信公眾號，轉發身兼港區政協的王冬勝，以個人身份在街站簽名支持國安法相片，之後又以香港總商會主席及滙豐亞太行政總裁身份，接受《新華社》訪問，指香港商界普遍支持國安法。不過其簽名舉動亦惹來歐美官員痛批，滙豐向北京「跪低」。

王冬勝在滙豐任職15年，2010年初獲升任滙豐銀行行政總裁，亦是該行首位華人CEO，2013年中兼任該行副主席。過去算是高齡退休的集團高層，包括滙控前主席浦偉士及龐約翰，分別67及66歲退休，但記錄都被王冬勝打破。

綜合14券商預測 第3季盈利賺21億美元按季彈9成

滙控將於今日公佈第3季業績，根據集團內部綜合14間券商預測，季內列賬稅前盈利中位數，按年跌57.2%至20.68億元（美元．下同），但按季大幅反彈9成，最牛及最熊盈測，分別為28.22億元及僅賺5.05億元。影響業績關鍵的預期信貸損失（即俗稱撥備），預測按季減47.3%至20.18億元，是今年連升兩季後首次回落。

若撇除一次性因素及滙率影響，第3季經調整稅前盈利（清水版）預測為27.99億元，按年跌47.7%但按季升7.9%，預測料滙控季末普通股權一級資本比率為14.8%。

集團8月公佈中期業績時，將首季對全年撥備估算70至110億元，調升到80至130億元，今年首兩季滙控已撥30.26及38.32億元。

高盛對滙控第3季預測較市場中位數高17%，料集團賺24.19億元，按年跌50%按季彈1.22倍。高盛仍維持對滙控購入建議，目標價更達5.25鎊（折合53.09港元）。

正榮金融業務部副總裁郭家耀說，投資者也寄望，管理層就明年能否恢復派息更新狀況。

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