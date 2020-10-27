創新科技｜華坊推地產創科PropZen 線上買賣一手樓宇

創新科技為未來發展大趨勢，加上是次疫情，影響市民日常外出，尤其對樓市睇樓活動造成不少影響。有見及此，華坊諮詢向地產發展商推出地產創科PropZen。華坊創新銷售及營銷部主管梁顯政指，肺炎疫情加速地產銷售轉型，相信未來整個地產行業，會轉戰線上銷售，因此公司推出PropZen，讓發展商可根據自身需求，進行遙距地產銷售，提供組合形式包括價單銷售、網上拍賣、在線招標等銷售策略，保守估計可以為發展商推盤計畫，節省20至30%的開支。

梁顯政直言，目前一手銷售條例並無特別限制網上銷售，但相信涉及的法規法例問題，應用上影響不大。因為PropZen 可以處理大量法例要求下的工作，包括上載樓書、價單、銷售安排甚至整個銷售過程，更甚者能安排網上拍賣，技術層面應用上，甚至能幫助發展商解決定價問題。

梁顯政解釋，PropZen提供的拍賣形式，可以設定拍賣時長，讓買家從較低價格開始競投，直至一眾買家心儀價位。如此一來，發展商既避免定價太高，導致項目無人問津，又可避免定價太低，反而變得不值。而買家層面，線上處理睇樓、揀樓及賣樓程序，省卻大量時間，而且有機會以一個折讓價格購得心儀單位。

梁顯政指項目研發一年，投入數百萬元，目前包括香港及東南亞已經有多間發展商查詢合作，仍在商討階段。但不同地方的潛在法規問題，擔心會否如Uber引入香港後，反而變相要修改法例規限，梁顯政自信不擔心存在相同問題，因為項目為地產業界及買家帶來便利，未見港府有個需要在法律上設定限制。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！