國泰裁員｜中資華潤稱3年聘二千人 富通聘請保險代理

國泰（291）裁減5,300名香港員工，多間機構稱要羅致人才，其中華潤集團稱，明天啟動為期3年的大型招聘計劃，今年內提供1,000個新職位，預計到2022年招聘共約2,000人。而今年的招聘計劃包括400名管理培訓生（MT）職位，以及600個現有職位空缺。其中MT面向2019及2020年的本港大學畢業生，明年即將畢業的大學生也可以申請。所有職位中，超過七成的工作地點在香港。同時，根據華潤的業務分佈和發展需要，大約有超過200個職位的工作地點在大灣區。

華潤指，為所有MT入職者制定了為期三年的培養計劃，部分表現優異的人在3至5年內成長為管理精英。華潤稱，將提供具有競爭力的薪酬福利，如需前往大灣區工作的MT，將按照香港的薪酬標準，並酌情提供異地津貼。

另外，富通保險行政總裁楊德灝表示，現時香港整體保障缺口約達6萬億元，每名在職人士的平均保障缺口約167萬元，需要抱負相同理想的生力軍加入富通團隊，讓保險發揮保障社會和家庭的重要作用，本周五將會舉行招聘會。

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