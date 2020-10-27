螞蟻招股｜金管局最新向市場注資254億港元 總結餘破4,400億創新高

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局最新於本港時段收市後買入美元，沽出254.2億港元，規模為今輪資金流入周期以來最大。本港銀行體系結餘將於10月29日增至4432.57億港元，突破2015年11月的4,263.39億元歷史高位，創歷史新高。

隨著螞蟻招股進入直路，金管局最近頻頻接錢，上周五單日已接錢276億元，計及長假期間兩次接錢，五日內向市場注資近584億元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衛聯繫滙率，至今累計沽出3633.8億港元，單計本月累計沽出1768億港元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！