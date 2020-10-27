證監會點名馬拉股C-LINK SQ股權集中 上市半年股價累升逾3倍

今年3月上市的馬來西亞軟件開發商C-LINK SQ （1463）股價累升3.1倍，今日升18.3%或0.4元，報2.58元，股價異動惹來監管機構注意。證監會於收市後發公告，指C-LINK SQ股權高度集中，提醒股東及有意投資者於買賣該公司股份時須審慎行事。

C-LINK SQ上市價為0.63元，自9月25日起股價明顯上升，曾高見3.09元，升近4倍。但於10月19日，股價單日急挫32%至2.03元。

證監會最近曾就C-LINK SQ 的股權分佈進行查訊，發現今年10月12 日，有18名股東合共持有C-LINK SQ 1.79億股股份，相當於已發行股本的22.39%。另外，C-LINK SQ兩名執行董事共持有6億股，佔已發行股本 75%。20人合共持有的股權高達97.39%。因此，街貨只有2.61%。

股權披露顯示，該2名執董為Ling Sheng Chung及Ling Sheng Hwang，後者同為公司主席及行政總裁。CCASS顯示，截至上周六（24日），持倉最高的3間證券行為中國通海證券、渣打及川文證券，分別持8.84%、5%、2.33%。

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