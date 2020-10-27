車位風波｜太古城第6期住戶接獲罷買車位信 銷售或違反普通法 要求司法審查

落成40年的老牌中產屋苑鰂魚涌太古城，疫情下，太古地產(1972)破天荒公佈以招標方式出售屋苑車位。首階段出售第6期一批車位，目前正處於招標階段，惟第6期業主接獲一封建議反對出售車位信件，指有關出售車位剝奪住戶應有權利，並有機會違反普通法，認為可就發展商出售車位提出司法審查，呼籲第6期業主罷買太古城車位。

該封由五名第6期業主代表發出的通知信，向所有第6期業主及住戶表示，就有關第6期車位出售事項感到失望及無奈，對現有使用車位人士帶來嚴重及不利的影響。

信件提到反對理由有4項，主要是銷售價格過高，租金回報率僅1.2厘，回報期近78年。投資欠缺吸引力，車位出售後，新業主每月需付額外停車場管理費及維修費，由於車位轉售不設限，車位價格將自由浮動，存在投機性，對新業主亦會造成一定財務負擔，及會影響住宅價格。而購買太古城住宅單位時，業主有合理期望租用停車位，是次出售剝奪住戶的權利，認為對6期業主不公平。

據市場所了解，反對有關出售車位事項，直指意向售價達300萬元過高，有部份已租用屋苑車位多年業主，擔心長期租用車位被出售後，遭新業主大幅加租，甚至未能租回車位而感到憂慮，遂促停止出售。太古地產早前確認向太古城第6期業主發出邀請信，本月起分階段推售太古城第6期全部227個停車位及62個電單車位，下月2日截標。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！