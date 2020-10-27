中國經濟｜9月份規模以上工業利潤增一成 汽車製造業增長最勁

中國國家統計局公佈，9月份全國規模以上工業企業利潤6464億元人民幣，按年增長10.1%，累計今年首9個月利潤總額4.36萬億元人民幣，按年下跌2.4%，但跌幅較首8個月收窄2個百分點。主要工業板塊利潤均保持雙位數增長。

於第三季裝備製造業利潤按年增長22.5%，令規模以上工業企業利潤增長7.8個百分點；至於汽車製造業增長則最強勁，達到53.8%；有色金冶煉亦增長52%。

統計局表示，於今年首9個月在41個工業大類中，21個行業利潤總額按年增加，20個行業減少；疫情下統籌推進疫情防控及經濟主會發展工作取得成效，生產需求逐步恢復，產業循環持續改善，工業企業利潤穩步回升。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！